В РЖД сообщили измененный маршрут пассажирских поездов в Самарской области

Tекст: Ольга Иванова

В Telegram-канале РЖД сообщили, что поезд №10 Москва – Самара, прошел через станцию Жигулевск и прибыл на конечную станцию с опозданием в 1 час 47 минут. Таким же маршрутом пройдут поезда с номерами 110 Пенза – Самара, 14 Москва – Челябинск, 131 Орск – Москва и 124 Белгород – Новосибирск.

Поезда под номерами 50 Москва – Самара, 32 Москва – Орск, 132 Москва – Орск проследуют через станцию Кинель.

Отменены электропоезда: №7552 Сызрань – Мирная и №7557 Мирная – Сызрань.

В РЖД подчеркнули, что пассажиры поездов дальнего следования, опаздывающих более чем на четыре часа, получат питание. Отмечается, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим, на вокзале станции Безенчук организована раздача воды и чая.

Кроме того, пассажиры пригородного поезда №7574 Сызрань – Мирная (220 человек) отправлены автобусами. На данный момент решается вопрос об альтернативных способах перевозки.

Ранее в управлении ФСБ по Самарской области указывали, что в понедельник утром в районе железнодорожного моста через Чапаевку произошел хлопок. Никто не пострадал. Позже стало известно, что на месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку нашли еще одно неразорвавшееся взрывное устройство, его обезвредили.