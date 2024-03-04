Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».3 комментария
Путин: У России друзей больше, чем врагов
Путин: Быть другом и врагом России – одинаково почетно
Быть другом или врагом России – одинаково почетно, однако друзей у России все же больше, заявил президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Глава столицы, говоря о ситуации в городе, отметил, что результаты хорошие, «несмотря на происки врагов», передает ТАСС.
«Но друзей у нас больше. Есть еще одно известное выражение – быть нашим другом и врагом одинаково почетно», – сказал в ответ Путин.
«Дай им Бог здоровья», – отреагировал Собянин. Он добавил, что результаты 2023 года в Москве – «одни из самых лучших вообще за всю современную историю».
«Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать, все-таки не пустые, и мы должны это иметь в виду», – сказал в ответ глава государства, пояснив, что речь идет и о правительственном, и о федеральном, и о региональном уровнях.
Москва, по словам президента, – не просто один из регионов, а столица, которая является центром науки, образования и промышленности, и она очень взаимосвязана со всей экономикой страны. Об этом стоит помнить всегда, призвал Путин.