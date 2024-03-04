Путин: У России друзей больше, чем врагов

Путин: Быть другом и врагом России – одинаково почетно

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава столицы, говоря о ситуации в городе, отметил, что результаты хорошие, «несмотря на происки врагов», передает ТАСС.

«Но друзей у нас больше. Есть еще одно известное выражение – быть нашим другом и врагом одинаково почетно», – сказал в ответ Путин.

«Дай им Бог здоровья», – отреагировал Собянин. Он добавил, что результаты 2023 года в Москве – «одни из самых лучших вообще за всю современную историю».

«Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать, все-таки не пустые, и мы должны это иметь в виду», – сказал в ответ глава государства, пояснив, что речь идет и о правительственном, и о федеральном, и о региональном уровнях.

Москва, по словам президента, – не просто один из регионов, а столица, которая является центром науки, образования и промышленности, и она очень взаимосвязана со всей экономикой страны. Об этом стоит помнить всегда, призвал Путин.