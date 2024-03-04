В условиях стратегической вилки Запада из двух плохих вариантов российский президент пытается донести до бывших партнеров мысль о том, что вариант с вводом войск хуже. А значит, если они хотят жить, то им придется начать постепенно смиряться с российской победой в СВО.1046 комментариев
Кремль анонсировал встречу Путина с Собяниным
Путин в понедельник встретится с мэром Москвы Собяниным
Президент Владимир Путин проведет в понедельник встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, у Путина «идут рабочие встречи», в том числе в понедельник на повестке дня у президента будет доклад мэра Москвы Сергея Собянина, посвященный развитию столицы, передает ТАСС.
Песков добавил, что Путин уделяет крупнейшим регионам России повышенное внимание, поэтому регулярно «сверяет время» с мэром Москвы.