В условиях стратегической вилки Запада из двух плохих вариантов российский президент пытается донести до бывших партнеров мысль о том, что вариант с вводом войск хуже. А значит, если они хотят жить, то им придется начать постепенно смиряться с российской победой в СВО.0 комментариев
В МИД назвали провокационными учения НАТО Nordic Response
МИД: Россия следит за учениями НАТО Nordic Response и считает их провокационными
Россия следит за начавшимися учениями НАТО Nordic Response 24, в которых принимают участие Финляндия и Швеция, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
По его словам, российские военные следят за учениями, все необходимые средства для этого имеются, передает ТАСС.
Грушко добавил, что Россия считает, что эти учения носят демонстративно-провокационный характер.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что размах военных учений США и их союзников увеличится в 2024 году за счет потенциала стран – членов НАТО.