В МИД назвали провокационными учения НАТО Nordic Response

МИД: Россия следит за учениями НАТО Nordic Response и считает их провокационными

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские военные следят за учениями, все необходимые средства для этого имеются, передает ТАСС.

Грушко добавил, что Россия считает, что эти учения носят демонстративно-провокационный характер.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что размах военных учений США и их союзников увеличится в 2024 году за счет потенциала стран – членов НАТО.