Мировые цены на нефть начали слабо снижаться, однако остаются на высоком уровне

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 9.16 символически снижается на 0,01%, до 83,56 доллара за баррель, в мартовских фьючерсов на WTI – на 0,13%, до 79,87 доллара, передает РИА «Новости».

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на рынке нефти. Ранее страны ОПЕК+ объявили о продлении сокращения добычи, это может предотвратить переизбыток на рынке. Между тем ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной, в частности, экспертов беспокоят продолжающиеся перебои поставок на Красном море.

«До тех пор, пока переговоры о прекращении огня остаются нерешенными, цены будут колебаться на текущих уровнях или вырастут», – цитирует Bloomberg основателz Vanda Insights Ванданe Хари.