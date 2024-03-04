  • Новость часаУкраина выразила готовность продолжать транзит российкого газа
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    Запад пожалел о провале Стамбульских соглашений
    Эксперт: Западные ракеты могут перевозить на Украину в разобранном виде гражданским транспортом
    Захарова: Денацификация Германии еще не завершена
    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино
    На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу
    Российский военный назвал слабое место танка Abrams
    Евросоюз намерен ограничить поставки российского СПГ
    Орбан: В украинском конфликте не будет победителей
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Ядерное предупреждение Путина оказалось резким

    Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм, прощай!

    Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.

    15 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Где на Украине искать нацистов

    Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

    45 комментариев
    4 марта 2024, 14:58 • Новости дня

    ВСУ на Авдеевском направлении потеряли за сутки более 490 военных и два танка

    ВСУ на Авдеевском направлении потеряли за сутки более 490 военных и два танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные на Авдеевском направлении за последние 24 часа потеряли до полутысячи военнослужащих, сообщило Министерство обороны.

    Группировка «Центр» на этом направлении заняла более выгодные рубежи и позиции, поражены живая сила и техника 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны у Новокалиново, Майорска, Бердычей и Розовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла свыше 490 человек, два танка, включая американский Abrams, четыре БМП, включая три американских Bradley, три бронемашины.

    При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и три орудия Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Урожайного, Владимировки и Водяного в ДНР. Украинская сторона потеряла до 320 человек, две БМП.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение и поразила скопления живой силы и техники 43-й, 66-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны у Макеевки (ЛНР), Ивановки, Чугуновки и Синьковки (Харьковская область).

    На этом направлении украинская армия потеряла до 160 человек и орудие «Мста-Б».

    На Донецком направлении Южная группировка поразила живую силу и технику 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 214-й бригады теробороны у Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Максимильяновки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 360 человек, два БТР, машину РСЗО «Град», британскую гаубицу FH-70 и орудие «Мста-Б».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 65-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии у Работино, Вербового и Пятихаток в Запорожской области.

    Там украинская сторона потеряла до 85 человек, две установки РСЗО HIMARS, американскую артиллерийскую систему М777 и САУ «Гвоздика».

    Авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России поразили два пункта управления дронами у Новокалиново (ДНР) и Антоновки (Херсонская область). Средства ПВО уничтожили 81 украинский дрон.

    4 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    @ t.me/obshina_ru

    Tекст: Ольга Никитина

    В подмосковных Котельниках мигрант предложил супруге участника спецоперации услуги частного извоза и во время поездки стал оскорблять ее. Позднее муж нашел иностранца и пообщался с ним.

    Жена бойца СВО записала обращение, которое было опубликовано в социальных сетях, рассказав, что мужчина, представившийся Мусой, стал обзывать ее после вопроса о выбранном маршруте, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Русская община ZOV».

    Позднее Telegram-канал «Русская община Москва», как сообщает издание, опубликовал видео встречи бойца СВО, мужа оскорбленной россиянки, с мигрантом.

    «Вы зачем ее проституткой называли? Она мать моего ребенка. Ты зачем ее называешь проституткой? Это моя законная жена», – спросил военнослужащий.

    Его жена отметила, что иностранец тут же «забыл» русский язык, хотя во время поездки в автомобиле, как сообщила она, он уверенно изъяснялся по-русски.

    В ходе разговора Муса извинился перед супругой бойца СВО, а также признался, что работает в Московской области, не имея на то законных оснований.

    В августе прошлого года умер участник СВО Антон Чашкин, избитый мигрантом.

    Коментарии (36)
    4 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Начальник разведки бригады «Эспаньола» погиб в бою

    Начальник разведки бригады «Эспаньола» Субботин погиб в бою

    Начальник разведки бригады «Эспаньола» погиб в бою
    @ t.me/spainrus

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник разведки добровольческой бригады «Эспаньола» Вячеслав Субботин (позывной – «Выходной») погиб в ходе боевого задания.

    Об этом сообщается в Telegram-канале батальона.

    В сообщении говорится, что умер 37-летний Субботин с оружием в руках.

    В батальоне отметили, что Выходной начал рядовым бойцом, в 2022 году пройдя самый первый курс молодого бойца «Эспаньолы», и «достиг важнейшей и ответственной должности начальника разведки бригады».

    «За это время Выходной не просто внял и преумножил всевозможный опыт и знания о современной войне, он лично освоил все самые передовые военные технологии и активно участвовал в их совершенствовании», – рассказывают его сослуживцы. Сообщается, что Субботин «освоил буквально все виды стрелкового и тяжелого вооружения», а также во всей бригаде «старался поднимать дух физкультурника».

    Ранее замкомандира отряда «Эспаньола» с позывным «Ярый» рассказал, что сформированное из фанатов футбольных клубов российское добровольческое подразделение «Эспаньола» сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР, заманив украинских военных на кладбище и уничтожив там наблюдательный пункт, миномет с расчетом и запасом боеприпасов и выбив противника с его позиций.

    Коментарии (8)
    4 марта 2024, 08:55 • Новости дня
    ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны

    Кимаковский: ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны

    ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска перебросили к селу Бердычи под Авдеевкой резервные подразделения в попытках удержать линию обороны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ перебросили под Бердычи несколько подразделений, надеясь удержать линию обороны, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что противник несет большие потери на этом участке фронта.

    Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие группировки «Центр» из РСЗО «Град» уничтожили точку сосредоточения живой силы и техники подразделений ВСУ на Авдеевском направлении.

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    3 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Российские военные подбили еще один танк Abrams

    Российские военные подбили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении

    Российские военные подбили еще один танк Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие ВС России поразили танк Abrams производства США на Авдеевском направлении, рассказал представитель предприятия-производителя FPV-дронов «Упырь».

    Он рассказал ТАСС, что после двух попаданий FPV-дронов «Упырь» танк Abrams загорелся. Сперва 30-я бригада пехоты помогла сбить гусеницу танку, а затем было два попадания боеприпасами ПГ-7В.

    Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев, танк Abrams уничтожен в населенном пункте Бердычи на Авдеевском направлении.

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    Коментарии (23)
    4 марта 2024, 12:58 • Новости дня
    На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу

    Хинштейн: На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу

    На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу
    @ t.me/Hinshtein

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области нашли еще одно неразорвавшееся взрывное устройство, его обезвредили, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Серьезного ущерба инфраструктуре не нанесено, жертв и пострадавших нет, уточнил парламентарий в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что ответственность за эту диверсию «по сути уже официально» взял на себя киевский режим.

    Ранее в управлении ФСБ по Самарской области указывали, что в понедельник утром в районе железнодорожного моста через Чапаевку произошел хлопок. Никто не пострадал.

    Коментарии (21)
    4 марта 2024, 09:38 • Новости дня
    Опубликовано видео поражения танка Abrams дронами «Упырь»

    Опубликовано видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь»

    Опубликовано видео поражения танка Abrams дронами «Упырь»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    Первый дрон влетел в борт башни американской боевой машины, второй – зашел с другого направления и попал в крышу башни танка, передает РИА «Новости».

    Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, машина разминирования на базе американского танка Abrams подбита под Авдеевкой.

    В Минобороны США не стали комментировать сообщения о еще одном подбитом Abrams.

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    4 марта 2024, 09:07 • Новости дня
    Пушков сделал два вывода из реакции на утечку переговоров офицеров бундесвера

    Пушков сделал два вывода из реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера

    Tекст: Ольга Никитина

    В реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Пушков написал в своем Telegram-канале отметил, что возмущенных не волнует втягивание Германии в прямой конфликт с Россией, а заботит то, каким образом России удалось получить запись разговора. Сам факт обсуждения, по словам сенатора, означает две важные вещи.

    Во-первых, это убежденность немецких военнослужащих, что решение о поставках дальнобойных ракет для нужд ВСУ в конечном итоге будет принято, они исходят именно из этого сценария, несмотря на позицию, на которой сейчас стоит канцлер Германии Олаф Шольц, отметил член Совета Федерации.

    Во-вторых, военные круги в Германии полагают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией, считает Пушков.

    «Уроки второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой», – подчеркнул Пушков.

    Напомним, в России опубликовали расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва в этой связи потребовала объяснений от ФРГ.

    В Германии выразили серьезную обеспокоенность публикацией разговора, не исключив прослушку.

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    4 марта 2024, 06:57 • Новости дня
    Зеленский: Ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали

    Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на границе с Польшей вышедшей за пределы экономики и морали

    Зеленский: Ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей, которую продолжают блокировать протестующие фермеры с польской стороны, вышла за пределы «и экономики, и морали».

    «Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Польше не следует использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе».

    Польские фермеры протестуют против ввоза украинской сельхозпродукции и требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины.

    Ранее сообщалось, что из-за блокирования польскими фермерами границы с Украиной очереди из грузовиков увеличились на КПП на границе с Венгрией, Румынией и Словакией – около 565 грузовиков находилось в очереди в ожидании проезда в сторону Словакии, на территории Венгрии около 1,3 тыс. грузовиков, еще около 300 грузовиков на территории Румынии.

    Власти Польши заявили, что могут закрыть границу для товаров с Украины. Тем временем протестующие польские фермеры стали перекрывать границу не только с Украиной, но и с Германией, а также Литвой.

    Коментарии (25)
    3 марта 2024, 17:36 • Новости дня
    На Украине из-за польских фермеров образовались очереди на границе с тремя странами
    На Украине из-за польских фермеров образовались очереди на границе с тремя странами
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Очереди из грузовиков увеличились на КПП на границе с Венгрией, Румынией и Словакией из-за блокирования польскими фермерами границы с Украиной, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

    По его словам, по состоянию на утро около 565 грузовиков находилось в очереди в ожидании проезда в сторону Словакии. На территории Венгрии около 1,3 тыс. грузовиков, еще около 300 грузовиков на территории Румынии, передает РИА «Новости».

    Демченко пояснил, что увеличение очередей связано с блокированием украинско-польской границы фермерами Польши.

    Напомним, власти Польши угрожают закрыть границу для товаров с Украины. Тем временем протестующие польские фермеры стали перекрывать границу не только с Украиной, но и с Германией, а также Литвой.

    Коментарии (8)
    4 марта 2024, 14:06 • Новости дня
    Рогов: ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино
    Рогов: ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска стали активно применять танки около Работино Запорожской области, используя их для ведения огня с закрытых позиций, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на этом участке противником с закрытых огневых позиций активно применяются танки, которых у ВСУ появилось большое количество. ВС России пытаются их сжечь, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что украинские войска пытаются контратаковать поблизости от Вербового, чтобы помешать дальнейшему продвижению российских сил по направлению к Малой Токмачке.

    Ранее Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино.

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    4 марта 2024, 12:42 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил засекречивание поставок французских ракет для ВСУ

    Военный эксперт Артамонов: Франция хочет «заретушировать» поставки ракет на Украину после «откровений» немцев

    Военный эксперт объяснил засекречивание поставок французских ракет для ВСУ
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Есть несколько причин, почему Франции не выгодно обнародовать данные о количестве переданных Украине ракет. И одна из них – это нежелание разоблачать военный предел страны в контексте постоянных поставок вооружения Украине. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Франция опубликовала список переданного ВСУ оружия и техники, но скрыла данные о ракетах.

    «Буквально на днях был обнародован разговор немецких военных, в котором обсуждались возможные атаки по России с помощью ракет. И это первая причина, почему одна из стран НАТО пытается «заретушировать» степень милитаризма», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Нельзя исключать вариант, при котором по нашей стране может готовиться удар с помощью ракет. В частности, немецкие военные в опубликованном разговоре говорили о том, что одной из целей может стать Крымский мост. Поэтому, чтобы скрыть подготовку к атаке, могло быть принято решение о засекречивании поставок данного типа вооружений», – подчеркивает он.

    «Тут важно понимать, что Франция является одним из мировых лидеров в вопросе разработки и производства ракет. Их вооружения во многом превосходят даже американские аналоги. Поэтому Украина могла обратиться за помощью именно к Парижу», – допускает собеседник.

    «Однако ракет у Франции не так много. И тут напрашивается третья причина, по которой данные оказались скрытыми. По количеству отправленных боеприпасов можно приблизительно рассчитать, сколько всего их осталось у Парижа. Страна, в свою очередь, просто не хочет раскрывать пределы своих возможностей», – резюмировал Артамонов.

    Ранее Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта. На поддержку ВСУ Париж потратил 2,615 млрд евро, а с учетом 1,2 млрд евро Европейскому фонду мира общая сумма трат превысила 3,8 млрд евро. Данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2023 года.

    В список из 50 пунктов входят 1002 противотанковых гранатомета AT4, 30 гаубиц CAESAR, 250 бронетранспортеров, 38 танков AMX10 RC, 160 разведывательных дронов. При этом количество поставленных ракет Crotale, ракет SCALP, Mistral, Aster и Milan осталось засекреченным.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, где военные, среди прочего, обсуждали уничтожение Крымского моста с помощью ракетных ударов. Москва на этом фоне потребовала объяснений от ФРГ. Позднее посол Германии был вызван в российский МИД.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом он подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

    Хитрые замыслы бундесвера стали явными после опубликования аудиозаписи переговоров военных ФРГ о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus, это кричащее разоблачение, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Информация о способах поставки на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, поможет отслеживать и пресекать снабжение украинских войск, считают журналисты британской газеты The Times.

    Ранее Шольц объяснил отказ Германии передавать ВСУ ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве. Он подчеркнул, что для контроля над применением этого вида вооружений ФРГ пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Кроме того, канцлер, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется».

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    4 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Российский военный назвал слабое место танка Abrams

    Российский военный с позывным «Рассвет» рассказал, как уничтожить танк Abrams

    Российский военный назвал слабое место танка Abrams
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прицельное попадание FPV-дрона в заднюю часть танка Abrams по радиатору, моторному отсеку выводит его из строя, заявил командир расчета БПЛА с позывным «Рассвет».

    Боец рассказал, что работать по танку Abrams нужно четко и слаженно, бить в заднюю часть, либо останавливать его и наносить удары под башню, передает ТАСС.

    Ранее в Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    В Минобороны США не стали комментировать сообщения о еще одном подбитом Abrams.

    Командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» заявил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    Оператор с позывным «Рассвет» рассказал, что американский танк Abrams остановили одним дроном-камикадзе.

    1 марта в Минобороны сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.

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    4 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать уничтожение танка Abrams
    Пентагон отказался комментировать уничтожение танка Abrams
    @ Staff Sgt. Scott Longstreet/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны США отказалось комментировать сообщения о том, что российские военнослужащие поразили на Авдеевском направлении еще один танк Abrams американского производства.

    На просьбу подтвердить сведения о поражении танка в Пентагоне посоветовали обратиться к украинским военным, «чтобы они говорили о состоянии их личного состава, техники и операций», передает ТАСС.

    Ранее представитель предприятия-производителя дронов «Упырь» сообщил, что под Авдеевкой бойцы группировки «Центр» FPV-дронами уничтожили очередной американский танк Abrams, который был подбит из РПГ-7.

    До этого сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    Напомним, 1 марта в Минобороны России сообщили, что российские военные на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.

    Коментарии (6)
    4 марта 2024, 11:05 • Новости дня
    Франция обнародовала список поставленной Украине за два года военной помощи
    Франция обнародовала список поставленной Украине за два года военной помощи
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта. Французские власти потратили 2,615 млрд евро, а с учетом 1,2 млрд евро Европейскому фонду мира общая сумма трат превысила 3,8 млрд евро.

    Данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2023 года.

    Как пишет «Коммерсант», в список из 50 пунктов входят 1002 противотанковых гранатомета AT4, 30 гаубиц CAESAR, 250 бронетранспортеров, 38 танков AMX10 RC, 160 разведывательных дронов. При этом количество поставленных ракет Crotale, ракет SCALP, Mistral и Aster, а также противотанковых ракет Milan осталось засекреченным.

    Ранее журналисты британской газеты The Times сообщили, что информация о способах поставки на Украину дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, которую российская разведка получила из-за утечки разговоров немецких офицеров, поможет отслеживать и пресекать снабжение украинских войск.

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    4 марта 2024, 13:56 • Новости дня
    Эксперт: Западные ракеты могут перевозить на Украину в разобранном виде гражданским транспортом

    Военный эксперт предложил наносить удары по пунктам сборки западных ракет на Украине

    Эксперт: Западные ракеты могут перевозить на Украину в разобранном виде гражданским транспортом
    @ Wikipedia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если допустить, что западные ракеты действительно доставляются на Украину на кроссоверах и броневиках, то «охота» за каждой такой машиной потребует неоправданно больших усилий, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Британии заявили о возможностях у России отследить поставки ракет на Украину из-за слитых переговоров военных. Вооружение якобы перевозилось на кроссоверах.

    «Если ракеты SCALP действительно поставляются на Украину гражданским транспортом, это создает определенные трудности с точки зрения ликвидации логистических цепочек. Проблема в том, что отследить такой транспорт крайне сложно – пока нет средств разведки, которые, как рентген, просвечивали бы эти автомобили и выявляли, едут ли в них люди или перевозятся ракеты», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Он допускает, что снаряды транспортируют в разобранном виде. «Их доставляют прежде всего в пункты базирования и обслуживания. Убежден, что там присутствуют иностранные специалисты, потому что ВСУ вряд ли способны самостоятельно произвести сборку. В этой связи для ликвидации угрозы наиболее разумным представляется нанесение ракетных ударов именно по этим целям. Так мы не станем подвергать риску мирное население и сможем пресечь поступление в ряды украинских военных боеприпасов», – подчеркнул собеседник. Леонков напомнил, что Минобороны РФ периодически докладывает о поражении цехов сборки и складов противника. 

    «Это же касается и броневиков, которые использует Британия, – уточнил военный эксперт. – Охота за каждой такой машиной требует неоправданно больших усилий. Если представить ситуацию, когда Ridgeback перевозит ракету SCALP, наша задача будет заключаться в том, чтобы попасть именно в этот броневик. И тогда количество специалистов и вооружения, которые нам необходимо задействовать для ликвидации такой цели, будет несоизмеримо велико».

    Кроме того, важно понимать, что в кроссовер, как и в бронемашину, не поместится много ракет SCALP и Storm Shadow, добавил Леонков. «Речь может идти об одном боеприпасе на машину. Это еще один аргумент в пользу не штучного уничтожения целей, а нанесения массированного удара по пунктам сборки ракет», – акцентировал эксперт.

    Ранее из перехваченного разговора немецких офицеров ВВС Германии стало известно, что дальнобойные ракеты моделей SCALP и Storm Shadow доставляют на Украину несколькими способами. Как отмечает The Times, Великобритания использует бронемашины Ridgeback, а Франция – кроссоверы Audi Q7.

    Между тем научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник вместе с группой экспертов усомнился в том, что речь идет именно об Audi Q7. Однако, как отмечает он, «другого транспорта с таким индексом, который могли бы использовать ВСУ или страны НАТО или конкретно французы, не нашлось». «Ориентируясь на правила немецкого языка, указывающие, что на месте Q7 полагается быть глаголу, с помощью коллективного разума выдвинули версию, что эта фраза выглядит так: Also, sie QCen (что ты такое?) auch die Ukraine beim Beladen des SCALP», – пишет Крамник в разборе.

    Эксперты предположили, что Q7 – это искаженное немецкое «kursieren». Тогда, отмечают они, все встает на свои места, и Герхартц на самом деле говорит следующее: «Я знаю, как делают англичане. Они всегда перевозят их на бронеавтомобилях Ridgeback. У них есть несколько человек на местах. Французы так не делают. Они курсируют (по маршруту) ЕС – Украина для погрузки Scalp».

    Крамник также указал на странность в контексте бронированной машины Ridgback. «В пятиметровый Ridgback в базовой модели пятиметровый же Storm Shadow или аналогичный ему SCALP не влезет никак», – подчеркнул эксперт. Он предположил, что речь идет о родственной трехосной модификации – Cougar HE/Mastiff PPV. Аналитик допускает, что Герхартц, не будучи специалистом по технике сухопутных войск, просто неверно выразился.

    Впрочем, The Times уже бьет тревогу. По мнению авторов издания, обладание подобной информацией позволит российской разведке отслеживать перевозящие вооружение автомобили в Европе и на территории Украины.

    Напомним, запись разговора офицеров бундесвера, на которой они также обсуждают поставки Киеву ракет Taurus и атаку на Крымский мост, была опубликована 1 марта главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность. Министр обороны ФРГ Борис Писториус попытался оправдаться. Он заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. При этом министр подчеркнул, что обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, к каким последствиям опубликованная в России запись разговора немецких военных может привести в самой Германии и как она скажется на отношениях Берлина со странами НАТО.

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