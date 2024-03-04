Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Центр» на этом направлении заняла более выгодные рубежи и позиции, поражены живая сила и техника 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны у Новокалиново, Майорска, Бердычей и Розовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона потеряла свыше 490 человек, два танка, включая американский Abrams, четыре БМП, включая три американских Bradley, три бронемашины.

При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и три орудия Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Урожайного, Владимировки и Водяного в ДНР. Украинская сторона потеряла до 320 человек, две БМП.

На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение и поразила скопления живой силы и техники 43-й, 66-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны у Макеевки (ЛНР), Ивановки, Чугуновки и Синьковки (Харьковская область).

На этом направлении украинская армия потеряла до 160 человек и орудие «Мста-Б».

На Донецком направлении Южная группировка поразила живую силу и технику 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 214-й бригады теробороны у Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Максимильяновки (ДНР).

На этом направлении украинская сторона потеряла до 360 человек, два БТР, машину РСЗО «Град», британскую гаубицу FH-70 и орудие «Мста-Б».

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 65-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии у Работино, Вербового и Пятихаток в Запорожской области.

Там украинская сторона потеряла до 85 человек, две установки РСЗО HIMARS, американскую артиллерийскую систему М777 и САУ «Гвоздика».

Авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России поразили два пункта управления дронами у Новокалиново (ДНР) и Антоновки (Херсонская область). Средства ПВО уничтожили 81 украинский дрон.