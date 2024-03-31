Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.2 комментария
Команда Тюменской области выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону
Сборная Тюменской области победила в мужской эстафете на чемпионате России по биатлону, проходившем в Тюмени.
Представители Тюменской области (Евгений Гараничев, Александр Логинов, Вадим Истамгулов, Александр Поварницын,) преодолели дистанцию за 1 час 20 минут 37,7 секунды, передает ТАСС. Второй к финишу пришла команда Ханты-Мансийского автономного округа, отстав от лидеров на 30,5 секунды. Третьими стали биатлонисты из Белоруссии, отставшие от победителей на 1 минуту 13,6 секунды.
Гараничев провел последнюю гонку в карьере.
Ранее биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России.