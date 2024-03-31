Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.3 комментария
Мемуары хорватского нациста издали на Украине
Страна.ua: На Украине выпустили мемуары нациста Павелича
Крупнейшая книжная сеть Украины начала продавать мемуары хорватского фашиста и союзника Адольфа Гитлера Анте Павелича, на это обратил внимание глава «Украинского еврейского комитета» Эдуард Долинский, пишет издание «Страна.ua».
По словам Долинского, Павелич был главой марионеточного правительства Хорватии, союзника нацисткой Германии в 1941-45 годах, палач сербов, евреев и цыган, передает РИА «Новости».
Он отметил, что на руках Павелича кровь более 30 тыс. хорватских евреев, убитых в концлагере Ясеновац.
Долинский добавил, что в мемуарах эти моменты не упоминаются, а в аннотации книги написано лишь о «борьбе за независимость Хорватии».
Названием книги стал девиз нацистской ультраправой организации времен Второй мировой войны – усташи.
Ранее власти Хорватии запретили президенту Сербии посетить в частном порядке мемориальный комплекс на месте бывшего концлагеря Ясеновац. В Белграде назвали это решение скандальным и антиевропейским.