В США назвали штат, который не защищен НАТО

CNN: Гавайи не подпадают под действие статьи Устава НАТО о защите

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам главы аналитического центра Pacific Forum International Дэвида Санторо, люди думают, что Гавайи являются частью США и, следовательно, находятся под защитой НАТО, но само название альянса – Организация Североатлантического договора, а расположенные в Тихом океане Гавайи не являются континентальной частью Северной Америки, сообщает РБК.

Представитель Госдепартамента США подтвердил, что Гавайи не подпадают под действие ст. 5. Однако он отметил, что ст. 4, гласящая, что договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажется под угрозой, должна охватывать любые ситуации, касающиеся этого штата.

Ранее немецкие СМИ опубликовали выдержки из доклада научной службы Бундестага о невозможности применения 5-й статьи Устава НАТО в случае, если войска стран альянса будут атакованы на Украине.