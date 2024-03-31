Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.0 комментариев
В США назвали штат, который не защищен НАТО
CNN: Гавайи не подпадают под действие статьи Устава НАТО о защите
Американский штат Гавайи не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО, и если иностранное государство решит напасть на базу ВМС США Перл-Харбор или штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования, союзники по альянсу не обязаны их защищать, сообщает CNN.
По словам главы аналитического центра Pacific Forum International Дэвида Санторо, люди думают, что Гавайи являются частью США и, следовательно, находятся под защитой НАТО, но само название альянса – Организация Североатлантического договора, а расположенные в Тихом океане Гавайи не являются континентальной частью Северной Америки, сообщает РБК.
Представитель Госдепартамента США подтвердил, что Гавайи не подпадают под действие ст. 5. Однако он отметил, что ст. 4, гласящая, что договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажется под угрозой, должна охватывать любые ситуации, касающиеся этого штата.
Ранее немецкие СМИ опубликовали выдержки из доклада научной службы Бундестага о невозможности применения 5-й статьи Устава НАТО в случае, если войска стран альянса будут атакованы на Украине.