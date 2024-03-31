На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Одессе

«Укрэнерго» сообщило об аварийных отключениях света в Одессе после взрывов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, аварийные отключения в городе Одесса и близлежащих районах были применены из-за повреждения оборудования энергетики, передает РИА «Новости». Там добавили, что объем отключений может увеличиваться.

В компании добавили, что ограничения электроэнергии продолжают действовать в Днепропетровской и Харьковской иобластях и предупредили о возможных отключениях света из-за роста потребления.

Ранее в Минэнерго Украины сообщили о краткосрочном отключении оборудования на Одесской ТЭЦ.