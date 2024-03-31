Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.0 комментариев
На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Одессе
«Укрэнерго» сообщило об аварийных отключениях света в Одессе после взрывов
Аварийные отключения света применены в Одессе и близлежащих районах на Украине из-за повреждения оборудования энергетики, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
Как говорится в сообщении, аварийные отключения в городе Одесса и близлежащих районах были применены из-за повреждения оборудования энергетики, передает РИА «Новости». Там добавили, что объем отключений может увеличиваться.
В компании добавили, что ограничения электроэнергии продолжают действовать в Днепропетровской и Харьковской иобластях и предупредили о возможных отключениях света из-за роста потребления.
Ранее в Минэнерго Украины сообщили о краткосрочном отключении оборудования на Одесской ТЭЦ.