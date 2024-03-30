Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.15 комментариев
В Крыму заверили, что найдут противоядие от ракет ATACMS
В Госдуме от Севастополя заверили ,что найдут противоядие от ракет ATACMS
В Крыму найдут противоядие от американских дальнобойных ракет ATACMS, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
По его словам, «на каждый яд из Украины российские расчеты ПВО уже ищут и найдут противоядие», передает РИА «Новости».
Белик указал на то, что все обещанное и переданное Украине западное вооружение все еще не помогло ВСУ добиться перелома на поле сражений.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американские тактические баллистические ракеты ATACMS планируется использовать для ударов по аэродромам в Крыму.
Напомним, издание сообщало, что США собираются передать Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Речь шла о ракетах дальностью до 290 км.