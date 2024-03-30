  • Новость часаЧисло пострадавших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 551 человека
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.

    3 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    19 комментариев
    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    15 комментариев
    30 марта 2024, 12:47 • Новости дня

    На лице Зеленского заметили ухмылку при вопросе о причастности к атаке на «Крокус»

    Tекст: Александра Юдина

    На лице президента Украины Владимира Зеленского на миг промелькнула ухмылка, когда журналист CBS News задал ему вопрос о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

    После вопроса Зеленский хмыкнул и сказал: «Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберемся, передает РИА «Новости».

    При этом разговоре он перестал выглядеть обеспокоенным и серьезным, нежели пока рассказывал о положении дел в стране.


    Ранее Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

    30 марта 2024, 01:16 • Новости дня
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    @ ЛенТВ24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил российские удары по двум ГЭС и заявил, что вооруженный конфликт может распространиться на Молдавию.

    Зеленский в соцсетях заявил, что Каневская и Днестровская ГЭС оказались «осознанными целями» российских ударов. При этом он заявил, что Россия якобы пытается повторить экологическую катастрофу, которая произошла в Херсонской области.

    Судя по всему, Зеленский имел в виду затопление значительных территорий Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС в 2023 году после ударов ВСУ. При этом Киев отрицает свою ответственность за экологическую катастрофу. На прошлой неделе ВС России нанесли ракетные удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – ДнепроГЭС. Однако сама плотина не повреждена, в то время как большая часть ее машинных отделений повреждена или разрушена.

    «Сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдова», – настаивает Зеленский. – «Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине».

    Напомним, в последние дни Украина активизировалась на молдавском направлении. Новым послом в Молдавии станет бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который является одним из самых одиозных и русофобски настроенных деятелей киевского режима.

    Тем временем власти Молдавии выслали российского дипломата из-за работы избирательного участка в Приднестровье. МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и объявил ему о высылке одного из сотрудников молдавского посольства в качестве ответной меры.

    Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Кишинев нацелился на разрыв отношений с Москвой. Лавров заявил, что власти Молдавии «не делают никаких выводов из того, что происходило в последние годы». Он указал, что НАТО уже превратило Украину в «инструмент своей агрессии», теперь альянс намерен повторить «то же самое» с Молдавией.

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    29 марта 2024, 17:21 • Новости дня
    Стали известны подробности задержания девятого подозреваемого в теракте в «Крокусе»

    Суд: Девятый подозреваемый в теракте обматерил полицейских при задержании

    Стали известны подробности задержания девятого подозреваемого в теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемого в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои задержали у здания концертного зала за вызывающее поведение, говорится в постановлении Преображенского суда Москвы.

    Лутфуллои 23 марта остановили у здания «Крокуса» для проверки на причастность к теракту. Правоохранители попросили его предъявить документы, и он начал «выражаться грубой нецензурной бранью» и вести себя вызывающе, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    На неоднократные требования прекратить противоправные действия подозреваемый не реагировал. 25 марта Преображенский суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. Он признал вину в суде.

    До этого Следственный комитет ходатайствовал об аресте Лутфуллои в Басманном суде Москвы. Он является фигурантом дела о теракте в «Крокусе». Какая именно у него была роль в теракте, не сообщается.

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    30 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    Разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области

    Украинская компания «Центрэнерго» сообщила о разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области

    Разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области
    @ Теплое Будущее/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины на Змиевской ТЭС уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование, сообщила компания «Центрэнерго».

    Оценивая «степень разрушения», в «Центрэнерго» заявили: «Разная, от полного до значительного». Компания не смогла сообщить, когда ТЭС может быть восстановлена, передает ТАСС.

    Напомним, военный аналитик Михаил Онуфриенко сообщал, что «были прилеты по Змиевской ТЭС под Харьковом, по ТЭЦ-3 в Харькове». Кроме того, российские войска  нанесли ракетные удары по ДнепроГЭС.

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    29 марта 2024, 18:41 • Новости дня
    Орбан назвал идеальный исход для Украины

    Орбан: Украине в идеальном случае надо стать буферной зоной между НАТО и Россией

    Орбан назвал идеальный исход для Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украине лучше всего стать буферной зоной между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в разговоре с австрийским канцлером Вольфгангом Шюсселем.

    Нужно учитывать географию Украины, она находится по соседству с Россией, и для нее самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности, сказал премьер, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Mandiner.

    В ином случае украинцы могут потерять свою страну. Орбан добавил, что Россия никогда не согласится на членство Украины в НАТО.

    При этом венгерский политик отметил, что не видит угрозы «нападения России на какую-либо страну НАТО».

    Ранее Орбан уже высказывал похожее предложение. По его мнению, для Украины «лучшей перспективой» было бы превращение в буферную зону между НАТО и Россией.

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    29 марта 2024, 19:17 • Новости дня
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» рассказали, что после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение, следователи проверяют причастность украинских спецслужб к атаке на центр в Подмосковье, заявили в Следственном комитете России.

    Обвиняемые в совершении теракта рассказали следователям, что после совершения нападения в «Крокусе» по указанию «координатора» они отправились на российско-украинскую границу, которую должны были пересечь и прибыть в Киев за вознаграждением, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    В настоящий момент следствие проверяет причастность к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб.

    Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

    Коментарии (51)
    29 марта 2024, 19:41 • Новости дня
    Умер спасавший всю ночь людей во время теракта в «Крокусе» мужчина
    Умер спасавший всю ночь людей во время теракта в «Крокусе» мужчина
    @ @KarenEngibaryan

    Tекст: Дарья Григоренко

    35-летний Карен Енгибарян, который спасал людей из горящего концертного зала «Крокус Сити Холл», умер в больнице от острой инфекции дыхательных путей, сообщили в Союзе армян России.

    В Telegram-канале Союза армян России рассказали, что мужчина в момент трагедии находился неподалеку от концертного зала. Увидел дым на крыше концертного зала и побежал к центральному входу. В Союзе добавили, что Енгибарян, рискуя жизнью, вытаскивал людей из дыма, отводил их к медикам и возвращался обратно, чтобы помочь другим, а одному из пострадавших отдал свою верхнюю одежду. Домой Карен вернулся только под утро, пишет «Коммерсант».

    В итоге мужчина сильно надышался угарным газом и простыл. Его госпитализировали с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей», состояние ухудшалось на протяжении следующих дней. К сожалению, спасти его не удалось, говорится в сообщении.

    В Союзе сообщили, что прощание с Енгибаряном пройдет 30 марта в церкви Сурб Хач в Армянском храмовом комплексе.

    Ранее очевидцы рассказали, что один из зрителей «Крокуса» помог спастись десяткам человек, он отнял автомат у террориста и дал время выйти людям из зрительного зала.

    Напомним, 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Согласно последним данным, в теракте погибло 144 человека, пострадало 382 человека.

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    29 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»

    Евродепутат от Нидерландов де Грааф: Украина спланировала теракт в «Крокусе»

    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» спроектировал киевский режим, заявил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.

    Украина оплатила и спланировала этот теракт, заявил де Грааф в X (бывший Twitter), передает RT.

    По его словам, именно из-за Украины появилась «легенда о проплаченной Россией пропаганде».

    По мнению парламентария, киевский режим хочет заставить европейцев ненавидеть Россию, поскольку европейские дети «скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 22:53 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию Пугачевой и Макаревича на теракт в «Крокусе»

    Захарова указала на лицемерие заявлений Пугачевой и Макаревича о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла лицемерием и предательством заявления певицы Аллы Пугачевой и музыканта Андрея Макаревича (признан иноагентом в России) о том, что скорбеть по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» нужно «молча».

    Захарова в Telegram отметила, что те, кого россияне долгое время считали «своими, народными, родными», оказались «не друг, не враг, а так». Она указала, что эти люди «неделю молчали» после теракта, а затем заявили, что «скорбеть надо молча».

    Захарова прокомментировала слова Пугачевой, которая заявила, что «скорбь должна быть в душе, а не в Instagram», и Макаревича**, назвавшего «пошлейшим занятием» публичное выражение скорби.

    Официальный представитель МИД выразила недоумение по поводу такой позиции, напомнив, что многие мировые шедевры были созданы как ответ на трагедии. Захарова привела в пример «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича, песню «Журавли» на стихи аварского поэта Расула Гамзатова, а также подчеркнула, что гобелен по мотивам картины Пикассо «Герника» не случайно долгое время находился «у входа в зал заседаний» СБ ООН. Захарова вспомнила, что группа «Машина времени» в память о жертвах теракта в Тушине сама исполняла песню «Пока горит свеча», хотя та и была написана по другому поводу.

    Она также напомнила о публичной реакции Пугачевой на смерти Бориса Моисеева, Александра Градского и Бориса Краснова, а также о реакции Максима Галкина (признан иноагентом в России) на пожар в Соборе Парижской Богоматери. Она напомнила, что Макаревич** «не молчал ни когда умер Михаил Горбачев, ни совсем недавно, после событий 7 октября в Израиле».

    «Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству. Им же верили миллионы!» – заявила официальный представитель МИД России.

    В конце своего заявления Захарова выразила соболезнования родным и близким Карена Енгибаряна. Она подчеркнула, что делает это «публично», ведь «мир должен знать настоящих героев».

    Напомним, 35-летний Карен Енгибарян, который спасал людей из горящего концертного зала «Крокус Сити Холл», умер в больнице от острой инфекции дыхательных путей.

    Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях. Макаревич** также раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта и призвал «не трындеть».

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    29 марта 2024, 14:28 • Новости дня
    Российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
    Российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на пятницу ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны украинской армии, сообщило российское Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Для удара использовались в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

    Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

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    29 марта 2024, 20:27 • Новости дня
    Американский эксперт назвал ошибкой США уничтожение полумиллиона украинцев

    Американский эксперт Бреннер: Полмиллиона украинцев цинично принесли в жертву ради ослабления России

    Американский эксперт назвал ошибкой США уничтожение полумиллиона украинцев
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Использование Украины для ослабления России стало большой ошибкой США, которая привела к гибели полумиллиона украинцев и физическому разрушению страны, заявил старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Майкл Бреннер в интервью Asia Times.

    Бреннер заявил, что полмиллиона украинцев были цинично принесены в жертву, их использовали в качестве пушечного мяса, чтобы ослабить и маргинализировать Россию. По его словам, использование Украины стало фундаментальной стратегической ошибкой и физически уничтожило страну, передает ТАСС.

    Эксперт считает, что «поражение на Украине» имеет далеко идущие последствия. Запад, по его словам, вложил в эту кампанию все ресурсы: оружие, советников, финансы, санкции, информационную войну.

    Бреннер уверен, что кампания США «позорно провалилась» по всем пунктам: Россия стала сильнее, ее экономика надежнее любой западной экономики, военное превосходство доказано, а симпатии мира на ее стороне.

    Он также отметил, что США продемонстрировали всеобъемлющий провал и уже не могут влиять на глобальную политику.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что покорность других стран привела к тому, что внешнюю политику США определяют люди, которые «не умеют заниматься дипломатией».

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    29 марта 2024, 14:57 • Новости дня
    Макаревич раскритиковал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе»

    Макаревич назвал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе» «пошлым занятием»

    Макаревич раскритиковал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом в России) раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

    На своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) он указал, что считает публичное «вырывание собственных волос на просторах интернета пошлейшим занятием», передает РИА «Новости».

    «Можешь помочь – помоги. А трындеть не надо», – написал Макаревич.

    Накануне певица Алла Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

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    29 марта 2024, 14:45 • Новости дня
    Сырский сообщил о подготовке нового наступления ВСУ

    Сырский: Украина готовит резервы для нового наступления

    Сырский сообщил о подготовке нового наступления ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на данный момент Украина сосредоточена на сохранении своих территорий, «истощении противника» и подготовке резервов для «будущего наступления».

    Войска, по его словам, находятся в обороне, активно укрепляя позиции, в том числе в районе Харькова, где возводятся фортификационные сооружения и устанавливается система заграждений, передает ТАСС.

    Газета Times писала ранее, что лидеры западных стран готовятся к краху украинских войск, которые лишены необходимого им оружия и боеприпасов.

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    29 марта 2024, 23:46 • Новости дня
    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»

    Зеленский заявил о намерении Украины использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по аэродромам в Крыму»

    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские тактические баллистические ракеты ATACMS планируется использовать для ударов по аэродромам в Крыму, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    При этом Зеленский, отвечая на вопрос о том, передает ли Вашингтон Киеву ракеты ATACMS, сказал, что «не может поделиться» данными, но пока ракеты «не на Украине», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, издание сообщало, что США собираются передать Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Речь шла о ракетах дальностью до 290 км.

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    29 марта 2024, 21:16 • Новости дня
    В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов
    В Киеве потребовали снести Арку Дружбы народов
    @ imago images/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский институт национальной памяти (УИНП) признал Арку Дружбы народов в Киеве символом российской имперской политики и угрозой национальной безопасности.

    Соответствующее заключение экспертной комиссии УИНП опубликовано на сайте института. Экспертная комиссия УИНП рекомендовала демонтировать размещенную в Крещатом парке Киева Арку Дружбы народов, которая посвящена событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией, передает ТАСС.

    Эксперты также добавили, что монумент, несмотря на переименование в «Арку Свободы украинского народа», представляет собой исключительно советские идеологемы и коннотации.

    Ранее сообщалось, что бронзовую скульптуру двух рабочих – украинца и русского, – держащих ленту с Орденом дружбы народов, демонтировали в Киеве.

     Арка Дружбы народов – скульптурная композиция, достопримечательность Киева, расположенная в центральном парке украинской столицы на правом, высоком берегу Днепра. Открытие культурного объекта было приурочено к 65-летию Октябрьской революции. Монумент посвящен воссоединению Украины с Россией. Композиция состоит из трех элементов: самой арки в виде громадной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и сцены Переяславской рады.

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    29 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    Подоляк заявил о продвижении российских войск «все дальше вперед»

    Подоляк предсказал дальнейшее наступление российских войск в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины остаются «в обороне», а российские войска «давят» и «продвигаются все дальше вперед», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк сказал, что российские войска продолжают наращивать вооружения, укрепляться и пополнять запасы. Он признал, что Украина не в состоянии справиться с проблемой с нехватки оружия, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Советник главы офиса президента Украины заявил, что страна готовится к различным сценариям. Он выразил сомнение, что Россия готова к крупномасштабному наступлению, но подчеркнул, что российские войска «будут и дальше наступать».

    Подоляк отверг идею заморозки конфликта, считая, что Россия «не готова» к ней, так как имеет «ясные цели».

    Он высказал мнение, что в конфликте на Украине «речь идет не о территориях, но о доминировании»: «Или Россия будет господствовать в Европе, или Россия проиграет и в Европе будет господствовать закон».

    Советник главы офиса президента Украины считает, что «некоторые страны», которые оказывают поддержку Киеву, «боятся выиграть» в конфликте.

    Напомним, Подоляк заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта. Он пояснил, что из-за нехватки ресурсов невозможно планировать наступательные операции на тактическом уровне.

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