Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.3 комментария
Forbes: Дружественные России республиканцы США блокируют помощь Украине
Дружественные России республиканцы в Палате представителей Конгресса США с октября прошлого года блокируют помощь Вашингтона Киеву, пишет Forbes.
В материале указано, что именно это является главной проблемой украинского артиллерийского корпуса, а не недостаток вооружений, передает РИА «Новости».
Также Forbes пишет о том, что ввиду отсутствия боеприпасов США украинские военные в день начали выпускать 2 тыс. снарядов, вместо 10 тыс.
В статье отмечается, что позиция республиканцев приведет к затягиванию конфликта и ослаблению позиций Украины на поле боя.
Ранее в Германии призвали не надеяться на скорый «хороший» конец конфликта на Украине.