Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.6 комментариев
Из-за детонации взрывоопасного предмета в Донецке пострадал подросток
В результате детонации взрывоопасного предмета в Калининском районе Донецка подросток получил ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В сообщении представительства в Telegram-канале говорится, что по оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 3 марта по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц. Отмечается, что в Калининском районе Донецка из-за детонации ВОП ранен парень-подросток 2009 года рождения. Кроме того, ранение также получил в Петровском районе мужчина 1975 года рождения, передает РИА «Новости».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате детонации украинских кассетных боеприпасов пострадали шесть жителей Донецкой народной республики, среди которых трое детей.