Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.16 комментариев
Кириенко: Иностранные участники на ВФМ смогут узнать настоящую Россию
Всемирный фестиваль молодежи поможет иностранным гостям лучше познакомиться с настоящей Россией, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель Организационного комитета ВФМ–2024 Сергей Кириенко.
Кириенко отметил, что «ребята, которые приехали на Фестиваль, понимают, что дискуссия открытая». По его словам, многие из них поражены разнообразием выбора и возможностей, они видят открытость, выбор молодых россиян, которые гордятся своей страной, историей, культурой и очень бережно относятся к традициям гостей из других стран. «Вот это ощущение взаимоуважения и взаимопонимания позволяет им совсем по-другому почувствовать настоящую Россию», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Как указал Кириенко, что на участие в ВФМ-2024 было подано более 300 тыс. заявок и за право присоединиться к Фестивалю в России молодым людям со всего мира пришлось по-настоящему побороться.
Он добавил, что уже все поняли, что «любые попытки каким-то образом ограничить Россию, бойкотировать Россию, с треском провалились». По словам Кириенко, в Организации Объединенных Наций 193 страны, в России сейчас на площадке представители почти 190 стран – практически весь мир.
Ранее Кириенко рассказал, как на Всемирном фестивале молодежи россияне учат иностранцев петь «Калинку».