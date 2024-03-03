Кириенко: Иностранные участники на ВФМ смогут узнать настоящую Россию

Tекст: Дарья Григоренко

Кириенко отметил, что «ребята, которые приехали на Фестиваль, понимают, что дискуссия открытая». По его словам, многие из них поражены разнообразием выбора и возможностей, они видят открытость, выбор молодых россиян, которые гордятся своей страной, историей, культурой и очень бережно относятся к традициям гостей из других стран. «Вот это ощущение взаимоуважения и взаимопонимания позволяет им совсем по-другому почувствовать настоящую Россию», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как указал Кириенко, что на участие в ВФМ-2024 было подано более 300 тыс. заявок и за право присоединиться к Фестивалю в России молодым людям со всего мира пришлось по-настоящему побороться.

Он добавил, что уже все поняли, что «любые попытки каким-то образом ограничить Россию, бойкотировать Россию, с треском провалились». По словам Кириенко, в Организации Объединенных Наций 193 страны, в России сейчас на площадке представители почти 190 стран – практически весь мир.

Ранее Кириенко рассказал, как на Всемирном фестивале молодежи россияне учат иностранцев петь «Калинку».