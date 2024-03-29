Орбан назвал идеальный исход для Украины

Орбан: Украине в идеальном случае надо стать буферной зоной между НАТО и Россией

Tекст: Алексей Дегтярев

Нужно учитывать географию Украины, она находится по соседству с Россией, и для нее самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности, сказал премьер, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Mandiner.

В ином случае украинцы могут потерять свою страну. Орбан добавил, что Россия никогда не согласится на членство Украины в НАТО.

При этом венгерский политик отметил, что не видит угрозы «нападения России на какую-либо страну НАТО».

Ранее Орбан уже высказывал похожее предложение. По его мнению, для Украины «лучшей перспективой» было бы превращение в буферную зону между НАТО и Россией.