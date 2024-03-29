Украина получила от Всемирного банка кредит на 1,5 млрд долларов

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Шмыгаль 984 млн долларов из 1,5 млрд долларов выделила Япония, а 516 млн долларов – Великобритания. По его словам, средства будут направлены на финансирование социальных и гуманитарных программ, а также на восстановление страны, передает ТАСС.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк также отметил, что следующий транш от ВБ ожидается в октябре этого года. Его выделение, по его мнению, будет обусловлено выполнением Украиной новых реформ.

Ранее сообщалось, что совет исполнительных директоров МВФ одобрил договоренности о выделении Киеву транша на 880 млн долларов.

Напомним, в конце февраля МВФ и Киев достигли рабочей договоренности о транше на 880 млн долларов. Речь идет о первом из четырех платежей, ожидаемых Украиной в 2024 году.