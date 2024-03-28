  • Новость часаФигуранты дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов
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    Новые оборонительные рубежи ВСУ не остановят армию России
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    Шойгу вручил командующему освобождавшей Авдеевку группировки «Центр» медаль
    Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков
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    Шольц рассказал о закулисных переговорах о мире на Украине
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

    12 комментариев
    28 марта 2024, 15:35 • Новости дня

    МИД Индии отверг заявления США о судебных процессах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал назвал необоснованными заявления Госдепа США о судебных процессах в стране.

    Джайсвал заявил, что подобные внешние обвинения неприемлемы, так как юридические процессы в Индии регулируются только верховенством закона. Он подчеркнул, что демократические страны должны уважать суверенитет и внутренние дела других стран, передает РИА «Новости».

    Ранее Госдепартамент США сообщил, что отслеживает сообщения об аресте главного министра Дели, и призвал власти Индии обеспечить «справедливый, прозрачный и своевременный судебный процесс» для заключенного в тюрьму лидера «Партии простого человека».

    Джайсвал отметил, что МИД Индии выразил решительное возражение и протест высокопоставленному чиновнику посольства США в связи с комментариями Госдепа.

    27 марта 2024, 12:05 • Новости дня
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Американское издание Forbes выразило опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

    По мнению автора статьи, из-за посредственных аэродинамических характеристик бомбы самолеты-носители будут вынуждены подлетать к цели ближе, что повысит риск их поражения, передает «Газета.ru».

    Эксперт полагает, что использование 3,3-тонной ФАБ-3000 является «неоправданным риском», учитывая разрушительную силу уже существующих планирующих бомб.

    Напомним, в Нижегородской области с февраля налажено массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

    Газета ВЗГЛЯД писала, для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам.

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    28 марта 2024, 10:20 • Новости дня
    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России

    Убытки зарубежных компаний после ухода из России превысили 107 млрд долларов

    Подсчитаны убытки зарубежных компаний после ухода из России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов, следует из анализа агентства Reuters.

    По данным агентства, потери связаны с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов компаний, передает ТАСС.

    При этом Reuters отмечает, что эти данные говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации.

    Как отметил представитель консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, компании, которые все еще стремятся уйти из России, столкнутся с дополнительными трудностями, после этого будут вынуждены пойти на большие списания активов, вследствие чего понесут большие убытки.

    В декабре сумма убытков ушедших из России западных компаний составляла 103 млрд долларов.

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    25 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» – перечислил президент. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    По его словам, на эти, как и на другие – более конкретные, профессиональные, вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить.

    «Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что «разрекламированное контрнаступление» ВСУ полностью провалилось, российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

    «Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову», – отметил глава государства.

    По его словам, в этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве: «Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно».

    «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что РФ знает, чьими руками был совершен теракт в концертном зале, интересен сейчас заказчик произошедшего.


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    26 марта 2024, 05:32 • Новости дня
    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе

    Захарова высмеяла заявление Госдепа о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Госдепа о том, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».

    Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил: «Никакого участия Украины в теракте в «Крокусе» не было. Точка», – передает ТАСС.

    Захарова в ответ заявила в Telegram, что «не было, и точка» – это «новая форма доказательной базы». По словам Захаровой, такая форма заменила «хайли-лайкли».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство». При этом президент России Владимир Путин указал, что теракт совершен радикальными исламистами. Он заявил: «Нас интересует, кто заказчик».


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    26 марта 2024, 03:30 • Новости дня
    Россия и Сербия осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по Югославии

    Небензя и Дачич осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по теме бомбардировок Югославии

    Россия и Сербия осудили срыв Францией и США заседания СБ ООН по Югославии
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник Франция и США сорвали запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме 25-й годовщины бомбардировок Югославии НАТО. Россия и Сербия осудили действия западных стран.

    Представитель Франции Николя де Ривьер назвал тему неактуальной. По его версии, с Парижем запланированное заседание никто не обсудил, передает РИА «Новости».

    Де Ривьера поддержал заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Роберт Вуд, передает ТАСС.

    Хотя Япония, которая выполняет функции председателя, одобрила проведение заседания СБ ООН, Франция добилась голосования по этому вопросу. За проведение заседания проголосовали Россия, Китай и Алжир, остальные 12 стран воздержались. В результате заседание не состоялось.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия Франции дипломатической агрессией. Он подчеркнул, что тема бомбардировок Югославии –не исторический вопрос, проблема Косово остается на повестке дня. Хотя Запад заявлял о действиях по «прекращению этнических чисток, якобы проводившихся в Косово», в реальности «югославская армия и полиция вели в крае борьбу против косовоалбанских террористических бандформирований», сказал Небензя.

    Его первый заместитель Дмитрий Полянский назвал действия западных стран «безобразным спектаклем». По его словам, представители Запада боятся публичного обсуждения в СБ ООН темы натовских бомбардировок Югославии, «ведь никто из членов альянса так и не понес за это никакой ответственности». «Подумаешь, 78 дней бомбардировок мирного населения и на столетия загрязненная обедненным ураном почва! Это же не англосаксонское население и земли», – заявил он.

    Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил разочарование ситуацией в СБ ООН. По его словам, «произошел прецедент» – «давно не было в СБ ООН, чтобы так случилось на голосовании по повестке, о чем члены Совбеза должны были принять решение заранее, а не сейчас, когда заседание уже началось».

    Он поблагодарил Россию, Китай и Алжир. По его словам, «многие страны воздержались, чтобы не создавать себе проблем с мировыми державами», а «другие страны не хотели говорить о том, где, очевидно, существуют двойные стандарты».

    Напомним, 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО. К 25-летию трагедии был выпущен документальный фильм Андрея Кондрашова «Белград», размещенный на стриминговой платформе «Смотрим». В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он называет действия альянса недопустимыми. Путин заявил, что конфликт в Югославии «подогревался и изнутри, и извне». Сербский президент Александр Вучич заявил, что Запад, спустя 25 лет после бомбардировок, пытается внушить Сербии, что агрессия НАТО была совершена для развития страны.

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    26 марта 2024, 11:20 • Новости дня
    В Совфеде оценили слова постпреда США в ООН о необязательности резолюций Совбеза

    Сенатор Долгов: Для Вашингтона международное право давно превратилось в пустой звук

    В Совфеде оценили слова постпреда США в ООН о необязательности резолюций Совбеза
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    США, заявляя о необязательности исполнения резолюций СБ ООН по прекращению огня в секторе Газа, «спрятали голову в песок». По сути, американцы пренебрегают статусом постоянного члена в Совете Безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя указал США на необходимость исполнения резолюций СБ.

    «Американцы палец о палец не ударили, чтобы обеспечить прекращение огня в секторе Газа. Более того, текущая ситуация в значительной степени возникла стараниями США, которые блокировали усилия по мирному урегулированию много лет подряд, пытаясь «ловить рыбку в мутной воде». Сейчас Вашингтон «прячет голову в песок», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Решения Совета Безопасности должны выполняться. Когда представитель США говорит о том, что резолюции необязательны к исполнению, сразу хочется спросить – зачем тогда они принимаются? Как в таком случае США могут выполнять функцию постоянного члена СБ, если они пренебрегают своим статусом?» – риторически вопрошает собеседник.

    «Для Вашингтона международное право давно превратилось в пустой звук. Однако, когда американцам это нужно, США используют его в собственных интересах, для них закон – что дышло. Ситуация с Украиной давно и наглядно это показывает», – резюмировал Долгов.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя опроверг заявление постпреда США Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция о прекращении огня в секторе Газа не является обязывающей. Кроме того, он выразил сожаление в связи с тем, что американский представитель «не читала Устав ООН».

    Напомним, Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа на месяц Рамадан. Решение подготовили 10 непостоянных членов Совета, за него проголосовали 14 стран, в том числе Россия, Китай, Британия и Франция. США воздержались от голосования.

    Перед голосованием российский постпред Василий Небензя предложил внести коррективы в резолюцию, заменив формулировку с «продолжительного прекращения огня» на «постоянное прекращение огня». Предложение поддержали Алжир и КНР, Соединенные Штаты проголосовали против, другие страны воздержались. Поправку не приняли.

    Напомним, ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация оставшихся батальонов ХАМАС в секторе Газа не представляется возможной без наземной операции в городе Рафахе. Руководство страны не видит другого способа уничтожения организации, кроме наземного входа в этот населенный пункт.

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    27 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    МИД: Запад изменил реакцию на теракт в «Крокусе»

    МИД: Запад изменил реакцию на события в «Крокусе», чтобы не остаться в изоляции

    МИД: Запад изменил реакцию на теракт в «Крокусе»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Запада изменили свою реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, чтобы не остаться в изоляции, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, после теракта многие страны сначала осудили теракт, однако не выразили соболезнования России, что им пришлось сделать позднее, передает ТАСС.

    При этом Захарова отметила, что представители Запада уже поняли, что мир шагнул вперед, а западные страны могут совсем остаться в стороне, если не поменяют отношение к трагедии в Подмосковье.

    Напомним, Вашингтон осудил теракт в «Крокусе» и выразил солидарность с Россией, однако США отказались помогать России в сфере безопасности после теракта.

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    25 марта 2024, 23:21 • Новости дня
    Небензя объяснил постпреду США, как работают резолюции СБ ООН

    Небензя указал постпреду США на необходимость исполнять резолюции СБ ООН

    Небензя объяснил постпреду США, как работают резолюции СБ ООН
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя опроверг заявление постпреда США Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция о прекращении огня в секторе Газа не является обязывающей.

    Томас-Гринфилд сказала о том, что резолюция не является обязывающей, в ходе своего выступления. Небензя в ответ указал, что все резолюции СБ ООН «полностью обязательны к исполнению». Он выразил сожаление в связи с тем, что американский постпред «не читала Устав ООН», передает РИА «Новости».

    Напомним, СБ ООН в понедельник принял резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа на месяц Рамадан.

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    25 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Белый дом заявил, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «только ИГ»

    Представители Белого дома Кирби и Жан-Пьер заявили об ответственности ИГ за теракт в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что, по мнению США, «ответственность за эту вылазку несет только ИГ*», передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что теракт был совершен ИГ*. Она уверена, что руководство России осведомлено об этом. По ее словам, «совершенно нет доказательств того, что правительство Украины было каким-то образом причастно к данной вылазке».

    В понедельник президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и силовиками указал, что теракт совершен радикальными исламистами. При этом он заявил: «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик».

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    27 марта 2024, 10:07 • Новости дня
    Захарова рассказала, как США загнали себя в тупик заявлением о «Крокусе»

    Захарова: США загнали себя в тупик словами о причастности ИГ к теракту в «Крокусе»

    Захарова рассказала, как США загнали себя в тупик заявлением о «Крокусе»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта якобы был совершен террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

    Захарова в эфире радио Sputnik обратила внимание на то, что США слишком быстро, еще до завершения тушения пожара, заявили о непричастности Украины к теракту. Она также подчеркнула, что США с поразительной скоростью, за пару часов, сделали вывод о причастности ИГ к теракту.

    По мнению дипломата, США сами создали ИГ, поэтому их заявления о причастности этой группировки к теракту в Москве выглядят нелепо.

    Захарова призвала США перестать спекулировать на трагедии и предоставить доказательства своей версии.

    Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал «тупейший фальстарт».

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    28 марта 2024, 13:44 • Новости дня
    Юшков объяснил желание G7 понизить потолок цен на российскую нефть

    Экономист Юшков: G7 обсуждает понижение потолка цен на российскую нефть ради давления на Москву

    Юшков объяснил желание G7 понизить потолок цен на российскую нефть
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Группа семи (G7) обсуждает снижение потолка цен на нефть, так как ей необходимо поддерживать давление на Москву. Но от понижения планки стоимость российского топлива не изменится, так как соответствующие издержки России зависят только от самого факта наличия ограничений, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее в G7 допустили понижение потолка цен на российскую нефть.

    «Западу надо придумывать все новые санкции против России. США и их союзники хотят публично продемонстрировать, что они продолжают оказывать давление на нашу страну. Поэтому причины обсуждений понижения потолка цен на российскую нефть лежат в медийной плоскости», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «В реальности нет практически никакой разницы, каковым будет размер потолка. Более того, мы все видим, что он не работает так, как того хотелось бы Западу. Вместе с тем некоторые трудности он нам создает. Но даже незначительные издержки с нашей стороны устраивают США, поэтому потолок до сих пор не отменен», – указывает спикер.

    «Тем не менее с понижением потолка цен G7 существует ряд проблем. Например, перед введением данной меры Группа семи договорилась каждые два месяца опускать планку на 5% от средней стоимости российской нефти, но мера до сих пор не пересматривалась», – пояснил он.

    «Кроме того, G7 важно пройти по очень тонкой грани. Страны, входящие в объединение, являются импортерами, и им важно, чтобы Россия не ограничила экспорт нефти, иначе взлетят цены. Кроме того, с символической точки зрения еще большее понижение также несет риск – одно дело, когда топливо продается по цене выше потолка на 10 долларов, и совсем другое, когда на условные 30 долларов», – резюмировал Юшков.

    Ранее стало известно, что Группа семи (G7) обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть, сообщает ТАСС. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт. По его словам коалиция нацелена на то, чтобы лишить Москву дохода от энергоносителей.

    Помощник госсекретаря отметил, что США и их партнеры «предпринимают шаги для того, чтобы усилить меры по соблюдению» потолка цен на нефть из РФ. Он упомянул санкции против судоходных компаний и танкеров, а также ограничительные меры в отношении «будущих российских проектов» в сфере энергетики.

    В конце декабря США и их союзники уже обновили меры по обеспечению соблюдения потолка цен на российскую нефть, сообщает ТАСС. Страны, соблюдающие ограничения, начнут требовать, чтобы поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают сырье.

    Кроме того, в механизм соблюдения потолка вносятся изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам, например, на страхование и фрахт, делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки.

    Напомним, в начале января стало известно о возобновлении импорта российской нефти в США. Об этом сообщали РИА «Новости». По данным агентства, в октябре 2023-го Штаты впервые за полтора года закупили сырье из РФ в объеме 36,8 тыс. баррелей на общую сумму в 2,7 млн долларов. В ноябре Вашингтон совершил вывоз дополнительной партии энергоресурса.

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    26 марта 2024, 14:56 • Новости дня
    МиГ-31 прогнал пару бомбардировщиков ВВС США от границы России над Баренцевым морем
    МиГ-31 прогнал пару бомбардировщиков ВВС США от границы России над Баренцевым морем
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский истребитель МиГ-31 сопроводил пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США, которые приближались к российской границе над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближение к российской госгранице двух воздушных целей. Для их опознавания и недопущения нарушения границы был поднят МиГ-31.

    Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал цели как американские бомбардировщики B-1B. При приближении МиГ-31 американские самолеты изменили курс, отдалились от границы и развернулись.

    Российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы России не допущено.

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    26 марта 2024, 22:53 • Новости дня
    Госсекретарь США и глава МИД Казахстана обсудили перспективы партнерства

    Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу обсудили перспективы партнерства

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.

    Стороны обсудили перспективы развития двустороннего партнерства, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа США.

    Отмечается, что в ходе беседы Блинкен и Нуртлеу подтвердили «обсудили обоюдную заинтересованность в развитии партнерских отношений между США и Казахстаном«.

    «Они обменялись мнениями о текущем состоянии двустороннего экономического сотрудничества и выразили приверженность курсу на наращивание инвестиций и диверсификацию экономики Казахстана», – говорится в сообщении.

    Госсекретарь США подчеркнул ключевую роль свободных СМИ и процветающего гражданского общества в создании условий для привлечения бизнес-инвестиций и обеспечения экономического роста республики.

    Главы внешнеполитических ведомств также затронули ситуацию вокруг Украины.

    Встреча Нуртлеу и Блинкена прошла в рамках официального визита казахстанского министра в США. 29-30 марта он нанесет визит в Китай, где проведет переговоры с высокопоставленными представителями китайского руководства.


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    26 марта 2024, 17:45 • Новости дня
    Захарова призвала расследовать заявления США по атакам Украины против России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона никогда скрывала атаки киевского режима против России, все заявления США по этой теме должны быть расследованы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова напомнила об атаках Украины на Крымский мост. «Вы хоть что-нибудь слышали, хоть одно слово с трибуны госдепа или в зале Совета безопасности от американского постпреда?», – цитирует Захарову ТАСС.

    Она отметила, что все высказывания из Вашингтона и все действия «этой команды либеральных демократов» должны быть расследованы с точки зрения поддержки терроризма на Украине.

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    26 марта 2024, 06:56 • Новости дня
    Посол Антонов оценил отказ США от сотрудничества с Россией в сфере безопасности

    Посол Антонов заявил о готовности России «уничтожать корни терроризма» без сотрудничества с США

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона не собирается бегать за США, если те не желают сотрудничать в области безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Комментируя заявление Вашингтона о том, что США не станут оказывать России помощь в сфере безопасности, Антонов сказал, что «это выбор американской стороны», Москва «не будет бегать» за американцами, передает ТАСС.

    При этом Антонов признал, что вести борьбу с терроризмом нужно сообща, но в сложившейся ситуации Россия намерена сотрудничать с дружественными государствами, а таковых «большая часть мира». В частности, речь идет о странах СНГ, БРИКС и ШОС.

    Посол отметил, что и США с указанной задачей «в одиночку не справятся». Он указал, что прервать сотрудничество решил Вашингтон. «Мы не бегаем и не собираемся бегать за ними», – сказал Антонов. Российская сторона намерена работать самостоятельно, «уничтожать корни терроризма, которые, к сожалению, еще есть» в России.

    Напомним, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта, который произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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