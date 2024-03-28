Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.10 комментариев
Ростех: Ракета «Хризантема» получила увеличенную дальность управляемого полета
Противотанковая ракета «Хризантема», которую накануне продемонстрировали президенту Владимиру Путину, после модернизации приобрела увеличенную дальность управляемого полета при сохранении габаритов, сообщили в Ростехе.
Как сообщили в госкорпорации, «Хризантема» после модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета, полностью сохранив габариты, передает ТАСС.
Напомним, в ходе визита президента России Владимира Путина в 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава ему продемонстрировали новейшую противотанковую ракету для ударных вертолетов, способную оторвать башню у танка.