Стартовал песенный конкурс Бессмертного полка России

Сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Госдумы Елена Цунаева выразила уверенность, что конкурс станет одним из символов преемственности поколений, что песня – это тоже способ увековечить память защитников Отечества.

Она подчеркнула важность проведения итогового мероприятия конкурса у Ржевского Мемориала советскому солдату. «Уникальность Ржевского мемориала предполагает и свой культурный код, уникальную культурную традицию, напоминающую всем нам и прежде всего молодому поколению нашей страны о подвиге советского народа и советского солдата в годы Великой Отечественной войны, и о той цене, которую пришлось заплатить за Победу», – сказала парламентарий.

Актер, журналист и телеведущий Михаил Мамаев заявил, что участники конкурса своими стихами и песнями сформируют культурное поле страны. «Возможно, благодаря тем, чья рука сейчас тянется к перу, через некоторое время могут появиться строки, которые в тылу и на фронте люди будут переписывать от руки и носить с собой, потому что эти строки будут отражать их мироощущение, их веру в Победу. Для меня фраза «мы этой памяти верны» очень близка. А верны ли мы этой памяти? Каждый должен задать себе вопрос», – сказал он.

Заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков поделился своими воспоминаниями о начале спецоперации и участии в ней, рассказал о важности музыки на передовой. Когда в 2014 году народное ополчение Донбасса пошло в бой с неонацистами, он и другие артисты оказались в ситуации, когда у них не было песен, с которыми они могли выступать перед бойцами. И тогда на помощь пришли песни Великой Отечественной войны. Теперь же ситуация изменилась.

«Я уверен, что благодаря вашему конкурсу родятся новые бессмертные песни, которые останутся в истории России», – отметил он.

Руководитель исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина рассказала о том, что конкурс будет проведен в пяти номинациях, и его участники могут прислать не только готовые композиции, но и отдельно собственные музыку или стихи, авторские видеоролики на тему песенного наследия Великой Отечественной войны, или рисунки, посвященные героям Отечества, которые украсят финальный концерт-реквием.

«Мы уже проводили конкурс «Пробуждая сердца» памяти Василия Ланового и нам присылали стихотворения, посвященные нашим героям-победителям и участникам специальной военной операции, которые поражают своей искренностью. Когда мы передавали сборники этих стихов в зону проведения СВО, ребята читали их со слезами на глазах. Они касались сердца каждого бойца. Потому что люди писали то, что переживали, то, что чувствовали. Возможно, и вашу песню, дорогие участники конкурса, тоже услышит и полюбит вся страна», – отметила Шадрина.

Победителей конкурса объявят 9 мая.