Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.45 комментариев
В Подмосковье на трассе М2 столкнулись восемь машин
На федеральной трассе М2 «Крым» в Подмосковье столкнулись восемь машин, есть пострадавшие
На 28-м километре автодороги М2 «Крым» в Ленинском городском округе Московской области произошло массовое ДТП с участием восьми машин.
«В результате ДТП пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, передает РИА «Новости».
По предварительной информации, около 21:30 грузовой автомобиль столкнулся с семью легковыми машинами, которые двигались в попутном направлении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на данном участке трассы затруднено.