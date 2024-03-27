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    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Главное – не дать террористам разбудить зверя внутри себя

    Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.

    45 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где русские ракеты значительно уменьшили бы количество их солдат. Это вызвало бы очень большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    3 комментария
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников

    Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.

    5 комментариев
    27 марта 2024, 00:49 • Новости дня

    В Подмосковье на трассе М2 столкнулись восемь машин

    На федеральной трассе М2 «Крым» в Подмосковье столкнулись восемь машин, есть пострадавшие

    Tекст: Денис Тельманов

    На 28-м километре автодороги М2 «Крым» в Ленинском городском округе Московской области произошло массовое ДТП с участием восьми машин.

    «В результате ДТП пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, передает РИА «Новости»

    По предварительной информации, около 21:30 грузовой автомобиль столкнулся с семью легковыми машинами, которые двигались в попутном направлении.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на данном участке трассы затруднено.

    26 марта 2024, 16:02 • Новости дня
    В Петербурге задержан мигрант за «шутки» о «Крокусе»

    Полиция в Петербурге задержала мигранта за одобрительные комментарии под постами о теракте в «Крокусе»

    В Петербурге задержан мигрант за «шутки» о «Крокусе»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Санкт-Петербурге задержан гражданин одной из среднеазиатских республик, публиковавший под псведонимом в социальных сетях одобрительные комментарии под новостями о террористическом акте в «Крокус Сити Холле».

    Источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости», что полицейские установили личность пользователя, который, пользуясь псевдонимом, оставлял одобрительные «шуточки» под постом о теракте в «Крокусе». Приезжий из одной из среднеазиатских республик был задержан по месту проживания.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что злорадствующих из-за теракта в «Крокус Сити Холле» иначе как подонками назвать нельзя.

    Коментарии (74)
    26 марта 2024, 10:10 • Новости дня
    ФСБ задержала группировку из руководителей Минэка на рабочих местах
    ФСБ задержала группировку из руководителей Минэка на рабочих местах
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность организованной группы, в которую входили высокопоставленные чиновники Минэкономразвития России и предприниматели из Ставропольского края.

    По версии следствия, они совершили незаконные действия, направленные на досрочное прекращение лицензии вододобывающей компании в Минеральных Водах, передает ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Целью группы был, по данным спецслужбы, рейдерский захват производственных мощностей для получения сверхприбыли от деятельности юрлиц.

    Как свидетельствует видео ФСБ, задержание чиновников происходило непосредственно в самом ведомстве на их рабочих местах.

    Группа оперативников зашла в кабинет одного из подозреваемых, расположенный в одной из башен «Москва-Сити». «Доброе утро, Игорь Витальевич», – обратились к нему оперативники. «Доброе утро», – ответил он. Для чиновника, судя по всему, это стало неожиданностью. Сотрудники ФСБ показали документы следствия.

    Фамилии задержанных не уточняются.

    Коментарии (26)
    26 марта 2024, 08:54 • Новости дня
    ВСУ понесли большие потери в Часовом Яре

    ВСУ в Часовом Яре понесли большие потери и испытывают проблемы с обороной

    ВСУ понесли большие потери в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска в Часовом Яре на Донецком направлении из-за значительных потерь испытывают трудности с обороной и нехваткой личного состава, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в результате ударов ВС России по живой силе и технике противника на Донецком направлении ВСУ понесли серьезные потери, что негативно сказалось на их обороноспособности в районе Часова Яра, передает РИА «Новости».

    Марочко также отметил, что нехватка техники и боеприпасов деморализует украинских военных, наблюдаются панические настроения среди украинских боевиков. Он рассказал, что при самовольном оставлении позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения протяженностью около 300 метров юго-восточнее Часова Яра.

    Ранее ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре.

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    26 марта 2024, 18:40 • Новости дня
    Бортников: Задержанные за теракт в «Крокусе» подтверждают украинский след

    Бортников: Первичные показания задержанных по теракту в «Крокусе» подтвердили украинский след

    Бортников: Задержанные за теракт в «Крокусе» подтверждают украинский след
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждают украинский след, одни исламисты не смогли бы подготовить такую акцию, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

    Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что исламисты в одиночку не смогли бы подготовить теракт, им помогали. По его словам, можно однозначно сказать, что политическая подоплека присутствует, передает РИА «Новости».

    Глава ФСБ подчеркнул, что версию с украинским следом, которую подтвердили первые показания задержанных, будут дорабатывать спецслужбы, чтобы выяснить реально присутствие и участие украинской стороны или нет.

    «Во всяком случае, пока есть основания говорить, что это именно так», – сказал Бортников.

    Бортников заявил также, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» «делали ноги» и собирались уйти живыми, чтобы скрыться на Украине.

    По его словам, Украина занималась обучением и подготовкой боевиков на территории Ближнего Востока.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе.

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    26 марта 2024, 07:57 • Новости дня
    Российские военные «затрофеили» первую БМП Marder на Авдеевском направлении

    Бойцы Южной группировки российских войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения трофейную БМП Marder

    Российские военные «затрофеили» первую БМП Marder на Авдеевском направлении
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса эвакуировали с линии боевого соприкосновения в населенном пункте Северное на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder, сообщило Минобороны России.

    БМП вывезли ночью после разведки местности. При поддержке инженеров «проложили новую дорогу, разминировали минные поля», после чего скрыто приблизились к цели. В результате «немецкий трофей был успешно эвакуирован с поля боя», передает ТАСС.

    Эвакуированная Marder незначительно повреждена украинскими минами – вооруженные силы Украины хотели уничтожить ее. Из-за своего веса БМП застряла в грунте, ВСУ пришлось бросить ее и бежать.

    Российский механик-водитель с позывным Шуба рассказал, что трофей доставали долго, под обстрелом. Боец с позывным Длинный сообщил, что колонна техники передвигалась без освещения.

    Заместитель командира по технической части с позывным Казбек пояснил, что Marder захватили после контратаки ВСУ. «Я не слышал, чтобы они где-то попадались, чтобы можно было «затрофеить», тем более в таком идеальном состоянии», – сказал он, отметив, что БМП «полностью на ходу».

    В январе Минобороны Германии сообщило, что передало Украине десять БМП Marder с боеприпасами и запчастями. Пленный солдат ВСУ рассказал, что Marder часто ломаются и не предназначены для вооружения советского образца.

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    26 марта 2024, 11:58 • Новости дня
    ФСБ поймала бывшего боевика «Айдара» в Ростовской области
    ФСБ поймала бывшего боевика «Айдара» в Ростовской области
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали жителя ЛНР, участвовавшего в составе запрещенной в России террористической организации «Айдар» в обстрелах жителей Горловки, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как говорится в сообщении, сотрудниками УФСБ по Ростовской области выявлен и задержан гражданин России (до 2023 года являлся гражданином Украины), причастный к деятельности террористического батальона «Айдар», где он занимал должность наводчика БМП и принимал непосредственное участие в обстрелах мирного населения Горловки, передает ТАСС.

    Там добавили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Организация террористического сообщества и участие в нем».

    Ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинский батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) и экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова.

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    26 марта 2024, 15:19 • Новости дня
    Директор ФСБ Бортников назвал главу ГУР Украины Буданова законной целью России
    Директор ФСБ Бортников назвал главу ГУР Украины Буданова законной целью России
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Начальство украинских спецслужб, включая руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов), является законной целью для России, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

    Совершающие преступления в отношении России и российских граждан являются законной целью, ответил Бортников на вопрос про Буданова и других глав украинских спецслужб, передает ТАСС.

    На вопрос о том, почему эти цели еще не поражены, глава ФСБ ответил, что «все впереди».

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, в чем заочно в России обвиняют Буданова.

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    26 марта 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решения СБУ
    Российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решения СБУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения, объектам Службы безопасности Украины, украинским предприятиям ВПК, сообщило российское Минобороны.

    Удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования, а также беспилотниками, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Целью ударов были центры принятия решения, объекты СБУ, предприятия военно-промышленного комплекса, места дислокации украинских нацбатов и иностранных боевиков.

    Все объекты поражены, цели удара достигнуты, заключили в ведомстве.

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    26 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    Слепаков решил избавиться от бизнеса в России
    Слепаков решил избавиться от бизнеса в России
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом в список иноагентов) подал заявление о ликвидации своего индивидуального предприятия, через которое ему поступали доходы от рекламы.

    Через это ИП Слепаков получал доходы от рекламы и других контрактов, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Отмечается, что решение о ликвидации бизнеса налоговой нужно принять 1 апреля.

    Ранее Слепаков требовал через суд снять с себя статус иноагента, но ему отказали.

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    26 марта 2024, 05:32 • Новости дня
    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе

    Захарова высмеяла заявление Госдепа о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Госдепа о том, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».

    Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил: «Никакого участия Украины в теракте в «Крокусе» не было. Точка», – передает ТАСС.

    Захарова в ответ заявила в Telegram, что «не было, и точка» – это «новая форма доказательной базы». По словам Захаровой, такая форма заменила «хайли-лайкли».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство». При этом президент России Владимир Путин указал, что теракт совершен радикальными исламистами. Он заявил: «Нас интересует, кто заказчик».


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    26 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Лавров оценил потребность в помощи Запада при расследовании теракта в «Крокусе»

    Лавров: Россия сама справится с расследованием теракта в «Крокусе

    Лавров оценил потребность в помощи Запада при расследовании теракта в «Крокусе»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Помощь Запада с его двойными стандартами в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» России не понадобится, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.

    Лавров выразил уверенность, что помощь России в расследовании теракта в «Крокусе» не понадобится, тем более от Запада, который, вероятно, будет продвигать версию с ИГИЛ (ИГ, запрещена в России), а Украина ни при чем, передает ТАСС.

    Глава МИД России отметил, что в случае с расследованием теракта на «Северных потоках» Интерпол не выражал готовность совместно вести следствие. Также Лавров не припомнил инициативы и в других случаях, которые требовали международного внимания.

    Ранее генсек Интерпола Юрген Шток заявил, что организация обладает обширной базой данных и информационными ресурсами, которые могут быть полезны в расследовании теракта в «Крокусе», и выразил желание помочь России.

    До этого Макрон заявил, что Париж предложил Москве укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом.

    Коментарии (13)
    26 марта 2024, 16:49 • Новости дня
    Зеленский назначил нового главу СНБО вместо Данилова
    Зеленский назначил нового главу СНБО вместо Данилова
    @ niss.gov.ua

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов освобожден от должности по указу президента страны Владимира Зеленского.

    Секретарем СНБО вместо Данилова назначен глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, передает РИА «Новости» со ссылкой на указ Зеленского.

    Напомним, секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.

    Представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что не знает о ситуации с высказыванием Данилова о спецпредставителе Китая в Евразии.

    Коментарии (20)
    26 марта 2024, 16:34 • Новости дня
    Бортников: Украина вела подготовку боевиков на Ближнем Востоке
    Бортников: Украина вела подготовку боевиков на Ближнем Востоке
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина занималась обучением и подготовкой боевиков на территории Ближнего Востока, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

    В места нахождения террористов, по его словам, выезжали представители украинского руководства, они работали с террористами и вели их подготовку, передает ТАСС.

    Бортников заявил также, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» «делали ноги» и собирались уйти живыми, скрыться на Украине.

    Коментарии (10)
    26 марта 2024, 01:52 • Новости дня
    Муж экс-директора «Новой Голландии» задержан в Петербурге за слова о теракте в «Крокусе»

    Муж экс-директора «Новой Голландии» Конашенок задержан в Петербурге после высказывания о теракте в «Крокусе»

    Муж экс-директора «Новой Голландии» задержан в Петербурге за слова о теракте в «Крокусе»
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Николай Конашенок, муж экс-гендиректора городского общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской, задержан в Санкт-Петербурге за высказывание о теракте в «Крокус Сити Холле».

    В главке МВД по городу сообщили, что в аэропорту Пулково задержан житель Санкт-Петербурга, в заявлениях которого заподозрили признаки экстремизма. Он намеревался покинуть Петербург «и в последующем Российскую Федерацию», передает ТАСС.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Главк представил видеозапись, на которой мужчина признал, что опубликовал в соцсетях «размышления» о теракте. Он извинился за свои слова и заверил, что «не поддерживает терроризм».

    В оперативных службах пояснили, что задержан Конашенок. В одном из высказываний, на которые обратили внимание СМИ, он спрашивает, почему объектом атаки террористов стал «Крокус, а не Кремль».

    Также Конашенок «размышлял о том, почему несчастье произошло на концерте группы «Пикник», а не какого-то другого музыкального коллектива», пишет «Коммерсант».

    Его заявления в соцсетях также привели к тому, что его жена в понедельник покинула свой пост. Пост директора «Новой Голландии» Шатуновская занимала 13 лет. Шатуновская заявила, что член ее семьи «позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания». Она осудила заявление супруга.

    Напомним, в вечер, когда произошел теракт, в «Крокусе» должен был состояться концерт группы «Пикник». Погибла помощница концертного директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер.

    Коментарии (10)
    26 марта 2024, 06:36 • Новости дня
    Киев признал отсутствие у Запада намерений передавать Украине новые ЗРК Patriot

    Кулеба указал на отсутствие со стороны государств Запада решения передать Украине новые ЗРК Patriot

    Киев признал отсутствие у Запада намерений передавать Украине новые ЗРК Patriot
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба сказал, что наблюдается «не просто желание, а решение» относительно передачи Киеву «новых ракет для систем ПВО, уже имеющихся на Украине, новых фронтовых систем ПВО типа Stinger», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    При этом у союзников Киева сохраняется «возможность» поставок «новых батарей ПВО класса Patriot», но «нет решения о поставках». Украина продолжает уговаривать другие страны передать ей больше комплексов Patriot.

    Напомним, Российская армия нанесла удары по Киеву. Два зенитных ракетных комплекса Patriot были поражены ракетным ударом в аэропорту Жуляны в Киеве.


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