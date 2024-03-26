Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Бортников: Имеющие отношение к теракту в «Крокусе» будут найдены и наказаны
Российская сторона примет ответные меры на террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил директор ФСБ Александр Бортников.
Ответные меры на теракт будут осуществляться, уже ведется такая работа, все, кто имеет к этому преступлению отношение, вне зависимости от давности произошедшего, «будут найдены и наказаны», сказал Бортников, передает ТАСС.
Устроенный в концертном зале теракт совершили для того, чтобы раскачать ситуацию и создать панику в обществе, подчеркнул он.
«Вы видите, что происходит на линии боевого соприкосновения. Пресловутый контрнаступ так называемый, не получилось у них ничего – что нужно делать, нужно доказывать свою состоятельность», – указал глава ведомства.
Также директор ФСБ добавил, что угроза совершения терактов в стране остается.
Согласно данным Следственного комитета России, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 182 человека, погибли 139 человек.