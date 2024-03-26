Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Бастрыкин потребовал проверять любую информацию о теракте в «Крокусе»
Бастрыкин потребовал проверять всю поступающую от граждан информацию о теракте в «Крокусе»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственной группе по теракту в «Крокус Сити Холле» продолжать устанавливать всех причастных и проверять любую поступающую информацию.
Бастрыкин, заслушав доклад от следственной группы по теракту в «Крокусе», потребовал продолжить установление всех причастных к трагедии, подчеркнув, что необходимо проверить всю информацию, поступающую от граждан, уделив внимание каждой детали для всестороннего и объективного расследования, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.
В свою очередь следователи доложили Бастрыкину, что сейчас устанавливается, были ли нарушены требования безопасности в «Крокусе».
Ранее Бастрыкин сообщил президенту России Владимиру Путину о восстановлении хронологии теракта в «Крокусе», а также рассказал о роли соучастников преступников, убивших посетителей центра.
Генпрокурор Игорь Краснов пообещал наказать заказчиков теракта в «Крокусе» и обстрелов регионов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе.