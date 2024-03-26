Гражданина Таджикистана приговорили к пожизненному сроку за педофилию в Москве

Жена Невзорова поглумилась над жертвой теракта в «Крокусе» за нелюбовь к ее мужу

Tекст: Алексей Дегтярев

Жена журналиста в своем Telegram-канале заявила, что один из погибших мужчин, которому на видеозаписи террористов наносят удары ножом в горло, «очень любил Россию и очень не любил Невзорова». При этом она назвала погибшего «особью», а слово «Россия» написала с маленькой буквы.

В подтверждение своих слов она опубликовала скриншот якобы со страницы убитого. В одном из постов на этой странице автор выступал с критикой действий иноагентов по отношению к России и предложил привлекать к уголовной ответственности Александра Невзорова и Максима Каца (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов).

При этом Невзорова использовала пост из соцсетей, в котором русофобски настроенный автор указывал, что выложил скриншот со страницы «первого попавшегося» человека из списка погибших в «Крокусе», а не конкретного мужчины.

До этого покинувший страну актер Дмитрий Назаров записал издевательское стихотворение в связи с терактом в «Крокусе».

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» нападавшие снимали на видео, как расстреливают посетителей концертного зала. По последней информации, количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» составляет 137 человек, пострадавших – 182 человека. Большинство пострадавших поступали в больницы Москвы и Подмосковья с огнестрельными ранениями и в тяжелом состоянии, у них были задеты многие органы пулями «неправильной формы», рассказал главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин. Часть пострадавших была с ножевыми ранениями.