Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Автоэксперт: Машину террористов конфискуют как орудие преступления
Автоэксперт Радько: Машину террористов конфискуют как орудие преступления
Машину Renault Symbol, на которой к «Крокус Сити Холлу» прибыли террористы, конфискуют как орудие преступления, сообщил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
В ходе вынесения приговора обвиняемым решат вопрос о конфискации их имущества, автомобиль конфискуют как орудие преступления в пользу государства, пояснил Радько «Газете.Ru».
Судебные приставы передадут машину в «Росимущество», там уже определят, что с ней делать. Возможно, ее попытаются продать.
При этом с торгов машину вряд ли получится продать, поскольку у нее есть серьезные повреждения. Вероятнее всего, автомобиль сгниет на штрафстоянке, после чего его утилизируют, заключил Радько.
Ранее СК сообщал, что один из подозреваемых Диловар Исломов заявил, что являлся предыдущим владельцем Renault. На этой машине террористы скрылись после теракта в «Крокусе».