  • Новость часаРоссийские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие
    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана
    Вучич: Запад внушает Сербии полезность бомбардировок НАТО
    Медведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
    Арестованы четверо обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле»
    Опознаны 68 жертв теракта в «Крокусе»
    На Новочеркасской ГРЭС произошел пожар
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» выкладывал фото из Стамбула
    Путин: Конфликт в Югославии «подогревался и изнутри, и извне»
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    16 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

    5 комментариев
    25 марта 2024, 10:16 • Новости дня

    Российские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР

    Пушилин: ВС России взяли Красное и продвигаются к Часову Яру

    Российские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Красного и продвижение российских войск к Часову Яру позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.

    По его словам, освобождение Красного и продвижение ВС России в районе Часова Яра делает все более близкой возможность начала восстановления в Артемовске, передает РИА «Новости».

    Пушилин добавил, все это время в Артемовске не было возможности приступить к разминированию и разбору завалов из-за непрекращающихся обстрелов.

    Он отметил, что ВСУ постоянно обстреливают город, не давая возможности начать восстановительные работы, поэтому продвижение наших подразделений дает такую возможность.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в ДНР.

    24 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    За минувшие сутки ВСУ потеряли около 1030 солдат на Купянском, Белгородском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, сообщили в Минобороны России.

    На Купянском направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», говорится в Telegram-канале ведомства.

    На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины. В результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО  Vampire RM-70 чешского производства, а также реактивная система залпового огня Mars производства ФРГ.

    На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов.

    На Авдеевском направлении противник потерял до 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и противотанковая пушка «Рапира».

    На Херсонском направлении подразделения ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три автомобиля.

    Коментарии (35)
    22 марта 2024, 14:41 • Новости дня
    Минобороны назвало цели массированного удара по Украине
    Минобороны назвало цели массированного удара по Украине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в пятницу произвели массированный удар по объектам ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, объектам энергетики, местам дислокаций ВСУ и иностранных боевиков, сообщило Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования, а также беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В результате удара дезорганизована работа ремонтирующих и выпускающих военную технику, вооружения и боеприпасы заводов.

    Уничтожена иностранная военная техника, средства поражения, доставленные на украинскую территорию из стран Североатлантического альянса. Также нарушены поставки резервов ВСУ к линии боевого соприкосновения.

    Все цели массированного удара достигнуты, подчеркнули в Минобороны.

    Также с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва и захвата приграничных пунктов ВС России нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

    В ходе этих ударов поражены центры принятия решений украинской армии, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения дронов и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации сил специальных операций и иностранных боевиков.

    Коментарии (25)
    22 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Эксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели

    Военный аналитик Онуфриенко: Отключения электричества нарушат логистику ВСУ

    Эксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели
    @ Соцсети

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удары по энергетической инфраструктуре Украины не стоит воспринимать как ответ на действия ДРГ противника в приграничье. Это продуманные и взвешенные действия, которые плавно готовят почву для кардинальных изменений в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время.

    «Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Насколько известно, были прилеты по Змиевской ТЭС под Харьковом, по ТЭЦ-3 в Харькове, по Бурштынской ТЭС – самой крупной электростанции на Западной Украине, а также по Днепрогэсу. В последнем случае речь идет о поражении машинных залов», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Собеседник напомнил, что ВС РФ систематически наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Он при этом призвал не связывать нынешние обстрелы с попытками ДРГ противника атаковать приграничные российские регионы.

    «Стратегия нанесения масштабных ударов основывается на военной целесообразности. Нельзя относиться к подобным атакам как к импульсивному решению, которое было принято в ответ на действия противника. Это попросту нецелесообразно – за неделю переверстывать план, раздавать другие полетные задания, вводить иные координаты целей. Принцип «нас ударили, поэтому мы ударим в ответ» в данном случае не работает», – считает спикер.

    Аналитик убежден: атака по энергообъектам Украины стала результатом действий комплексной разведки. «Вероятно, наше военное руководство посчитало, что эта цель в данный момент времени являются преимущественной», – отметил собеседник. Онуфриенко особенно обратил внимание на удары по мосту через Днепрогэс.

    Он не исключает, что это стало «примеркой» к нанесению будущих ударов по мостам через Днепр. «До сих пор мы не прибегали к таким методам, но все к этому идет. Наша цель – нарушить логистику противника, ограничить его возможности восполнять резервы на фронте», – подчеркнул спикер. Онуфриенко ожидает, что в течение нескольких месяцев ситуация в зоне СВО изменится, а следовательно, мы увидим совершенно другой характер ударов ВС РФ по различным объектам, в том числе и инфраструктурным.

    Поэтому и нынешняя атака преследует долгосрочные цели, полагает военный аналитик. «Однако локально необходимо было оставить определенные города Украины без света, обесточить железнодорожные пути, – считает он. – Мы видим, что противник расслабился, продолжает применять электровозы. Теперь Россия внесла коррективы в их планы: отключение электричества нарушит логистику. Сейчас мы снова увидим на Украине тепловозы», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По его словам, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электричества. Взрывы гремели во многих областях.

    Полностью без света остался Харьков, сообщает мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что на территории областного центра началось несколько пожаров. В результате атак были обесточены насосные подстанции, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.

    Члены пророссийского подполья подчеркивают, что ударам подвергся местный завод транспортного машиностроения (ХЗТМ) им. Малышева. Об этом пишет ТАСС. Также по информации агентства, в результате обстрелов пострадали и две городские ТЭЦ. В Харькове также не работают светофоры и номера экстренной связи со спасателями.

    Атаки нанесены и по энергообъектам Одесской области. Глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что в настоящий момент обесточены 53 тыс. абонентов. Взрывы прогремели, в том числе и в Киеве, Ивано-Франковске, Днепропетровске, Сумах. В Кривом Роге введены аварийные графики отключения света.

    По всей стране наблюдаются перебои в работе интернета. Особо мощное падение трафика зафиксировано в Виннице, Харькове и Хмельницком. Кроме того, в результате ударов пострадала и расположенная в Запорожье Днепровская гидроэлектростанция. На объекте начался пожар, однако угрозы прорыва плотины в настоящий момент нет.

    Коментарии (31)
    22 марта 2024, 12:45 • Новости дня
    Песков: Россия находится в состоянии войны

    Песков: СВО из-за вмешательства со стороны Запада переросла в войну

    Песков: Россия находится в состоянии войны
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия находится в состоянии войны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что спецоперация в результате вмешательства со стороны «компашки» с Запада превратилась в войну.

    «Когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной», – сказал Песков в интервью «Аргументам и фактам».

    Представитель Кремля отметил, что «для своей внутренней мобилизации» каждый человек должен понимать это.

    Часть российских территорий, как отметил Песков, в настоящее время де-факто оккупирована киевским режимом. Главное для российского руководства заключается в обеспечении безопасности жителей этих субъектов и освобождение этих территорий.

    Президент Владимир Путин ранее, комментируя вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, заявил, что «все возможно в современном мире».

    Коментарии (72)
    24 марта 2024, 14:23 • Новости дня
    МО: ВКС России ударили по объектам энергетики и ВПК Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки безэкипажных катеров на Украине, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, ночью ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам газодобывающей отрасли, электроэнергетики, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров, передает ТАСС. В Минобороны добавили, что в результате ударов дезорганизована работа предприятий по изготовлению и ремонту вооружения, техники и боеприпасов и уничтожена военная техника и средства поражения производства стран НАТО. Все цели удара достигнуты.

    Ранее в Минэнерго Украины сообщили, что ряд подстанций, питающих промышленные предприятия и энергетический объект, обесточены в Днепропетровской области на востоке страны.

    Коментарии (3)
    23 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    ВС России освободили Красное в ДНР
    ВС России освободили Красное в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    В результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР), кроме того улучшено тактическое положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки, Красногоровки, Максимильяновки ДНР и Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР) , сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Богдановки ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери противника составили до 200 военнослужащих, две бронемашины и боевая машина РСЗО «Град», перечислил Конашенков.

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки у Синьковки Харьковской области.

    Противник потерял до 20 военнослужащих, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar и боевую машину РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

    Коментарии (0)
    23 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение взятия Красного

    Кимаковский: Взятие Красного усложнит снабжение ВСУ в Часовом Яре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что взятие села Красное под Артемовском усложнит логистику украинской армии на подступах к Часовому Яру, где располагается ее ключевой укрепрайон.

    Кимаковский отметил, что Красное имеет важное значение, так как из него хорошо простреливаются основные транспортные артерии к Часовому Яру, передает ТАСС.

    По его словам, огневой контроль над Красным позволит российским войскам значительно сократить возможности ВСУ по маневрированию сил.

    Ранее сообщалось, что в результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР).

    Коментарии (0)
    24 марта 2024, 11:17 • Новости дня
    Подпольщики сообщили об ударе ВС России по штурмовой бригаде «Лють» в Харькове

    Подполье: ВС России ударили по штурмовой бригаде ВСУ «Лють» в Харькове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере 30 украинских силовиков убиты ударом ВС РФ по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады «Лють», рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, 23 марта ВС России нанесли удар по общежитиям Харьковского национального университета внутренних дел, где находились неонацисты различных группировок, в том числе из штурмовой бригады национальной полиции «Лють», после чего силовики оцепили ближайшие районы, и пока скорые не увезли всех убитых и раненых, оцепление не снимали, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что о качестве прилета говорит большое количество машин скорой помощи.

    Он добавил, что ночью 23 марта был нанесен удар и по расположению украинских военных в санатории поселка имени Герцена в Харькове, где находилось расположение военных ВСУ, погибших около тридцати.

    Ранее подпольщики сообщили, что ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области, аэродром в Хмельницкой области, машиностроительный завод в Харькове.

    Коментарии (4)
    22 марта 2024, 15:02 • Новости дня
    Германия «приняла к сведению» слова Пескова о «состоянии войны»

    МИД Германии сообщил, что принял к сведению слова Пескова о «состоянии войны»

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия принимает к сведению заявление из Кремля о том, что Россия находится в состоянии войны с коллективным Западом, который активно вмешивается в ситуацию на Украине, заявил представитель МИД страны.

    «Ужасной реальности на месте» это заявление не меняет, передает ТАСС слова представителя немецкого внешнеполитического ведомства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны. Он отметил, что спецоперация в результате вмешательства со стороны «компашки» с Запада превратилась в войну.

    Представитель Кремля разъяснил также, что после вступления коллективного Запада в конфликт на Украине для России началась война, но статус спецоперации юридически не меняется.

    Коментарии (2)
    24 марта 2024, 13:08 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически прекратили попытки форсировать Днепр с целью переправиться на левый берег региона.

    По его словам, ВСУ почти прекратили попытки переправиться на левый берег Днепра, передает РИА «Новости». Некоторое количество украинских военных остаются на левобережье, питание и боеприпасы им доставляют тяжелые дроны, а забирать убитых и раненых они даже не планируют.

    Сальдо добавил, что украинские военные пытались переправиться через Днепр ради того, чтобы «главарь киевского режима мог отчитаться своим хозяевам о присутствии на левом берегу Днепра».

    Ранее на Украине военкомы стали похищать мужчин для отправки под Крынки.

    Коментарии (2)
    23 марта 2024, 09:15 • Новости дня
    Оскольский электрометаллургический комбинат атакован БПЛА

    Оскольский электрометаллургический комбинат атакован украинскими БПЛА

    Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) в ночь на субботу был атакован украинскими БПЛА, сообщили в администрации предприятия.

    В результате произошедшей атаки никто не пострадал, повреждений оборудования также не зафиксировано, передает ТАСС со ссылкой на сообщение комбината. ОЭМК продолжает работу.

    Оскольский электрометаллургический комбинат им. Угарова, входящий в холдинг «Металлоинвест», – единственное в России предприятие полного цикла с реализованной технологией прямого восстановления железа.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские беспилотники атаковали Старооскольский округ.

    Коментарии (2)
    22 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    За неделю на Белгородском направлении ВСУ потеряли более 3 тыс. боевиков и семь танков
    За неделю на Белгородском направлении ВСУ потеряли более 3 тыс. боевиков и семь танков
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона при попытках прорыва в Белгородской и Курской областях потеряла свыше 3 тыс. человек за неделю, сообщило Министерство обороны.

    Украинские боевики пытались прорваться в приграничные районы этих регионов, группировка прикрытия госграницы России отразила все атаки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ на Белгородском направлении за семь дней потеряли свыше 3 тыс. человек, семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей.

    На Донецком направлении Южная группировка освободила железнодорожную станцию Алебастровая в ДНР и улучшила положение по переднему краю.

    Поражены подразделения десантно-штурмовой, танковой, двух аэромобильных, четырех механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ, трех бригад теробороны у Раздоловки, Красного, Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки, Константиновки и Георгиевки в ДНР.

    Также отражены 10 контратак украинских штурмовиков 46-й и 81-й аэромобильных бригад у Белогоровки, Красногоровки и Новомихайловки в ДНР.

    ВСУ потеряли там за неделю свыше 1 тыс. 885 человек, шесть танков, 13 бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии и девять полевых складов с боеприпасами.

    Коментарии (0)
    24 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 11 ракет Storm Shadow

    Минобороны: ПВО России за сутки сбила 172 украинских дрона и 11 Storm Shadow

    Российская ПВО сбила 11 ракет Storm Shadow
    @ Rept0n1x/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы ПВО за сутки сбили 172 украинских дрона, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун» и 22 снаряда РСЗО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

    Как говорится в сообщении, средствами ПВО за сутки было уничтожено 172 украинских БПЛА, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре ракеты MALD и 22 реактивных снаряда систем HIMARS и Vampire, передает ТАСС.

    Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что удары Украины по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет украинского конфликта наносились ракетами, поставленными НАТО.

    Коментарии (0)
    24 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    При обстреле Белгородской области пострадали четыре человека

    Tекст: Ольга Иванова

    Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО, было сбито 22 воздушные цели на подлете к городу, четыре человека пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Он сообщил, что среди пострадавших мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья, они доставлены бригадами скорой в городскую больницу №2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительным данным, различные повреждения получили 22 квартиры в семи МКД, семь частных жилых домовладений и один хозсубъект. Также повреждены 11 автомобилей.

    Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела окраины села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ пострадал один человек.

    Коментарии (0)
    22 марта 2024, 14:15 • Новости дня
    Песков разъяснил правовой статус СВО

    Песков: Превращение СВО де-факто в войну не означает де-юре состояния войны

    Tекст: Ольга Никитина

    После вступления коллективного Запада в конфликт на Украине для России началась война, но статус спецоперации юридически не меняется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что это по-прежнему специальная военная операция де-юре, однако де-факто для России «это превратилось в войну» после того, как Запад стал все больше и больше повышать свою вовлеченность в конфликт, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны. Он отметил, что спецоперация в результате вмешательства со стороны «компашки» с Запада превратилась в войну.

    Коментарии (0)
    Главное
    Франция после атаки на «Крокус Сити Холл» повысила уровень угрозы теракта
    США оценили действия пилота МиГ-31 по защите границы России
    Молодых героев из «Крокус Сити Холла» пригласят в Госдуму
    Азербайджан отверг заявления о поставках минометных снарядов на Украину
    Маск призвал к «красной волне» в США
    ЕС после санкций против России переключился на импорт древесины из США и Турции
    Стало известно о высокой вероятности затопления рудника «Пионер» в Приамурье

    Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»

    Подрыв «Северных потоков» стоил российскому бюджету более триллиона рублей потерянных доходов от экспорта газа в прошлом году, посчитали в ФТС. Даже санкции против нефтяной отрасли принесли бюджету меньший ущерб. Несмотря на это, бюджету удалось справиться. Чем удалось компенсировать такие потери? Подробности

    Перейти в раздел

    Офис Зеленского мешает украинцам скорбеть вместе с Россией

    В Россию поступают слова соболезнований со всех концов света, кроме Украины. Там теракт в «Крокус Сити Холле» стал поводом для гнусных шуток и злорадства. Но не все так просто, подчеркивают эксперты. Киевские власти попросту запретили своим гражданам выражать солидарность с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие

    В России возобновился массовый выпуск трехтонных фугасных бомб ФАБ-3000, которые ранее применялись против укреплений боевиков в Афганистане. Менее мощные боеприпасы этого семейства помогли российской армии освободить Авдеевку. Модернизация ФАБов модулем планирования и коррекции изменила баланс сил на линии боевого соприкосновения. Для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон готовит против России полк, спасший Наполеона

    Если верить утечкам во французских СМИ, президент Франции уже выбрал конкретный полк, который должен будет отправиться на Украину для «противостояния России». Чем знаменита эта воинская часть, участвовавшая еще в наполеоновском вторжении в Россию, каким оружием она оснащена и почему у нее проблемы с набором солдат? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участников атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Популярность Шольца выросла. Почему?

      Рейтинг партии канцлера ФРГ Олафа Шольца неожиданно начал расти, а рейтинг оппозиции в лице партии бывшего канцлера Ангелы Меркель, наоборот, падает. Социологи считают, что это связано с Россией и с тем, что Шольц все-таки видит «красные линии».

    • Списка «спонсоров войны» больше нет

      Власти Украины отказались от так называемого списка спонсоров войны и аннулировала его. Речь идет о компаниях, которые отказались сворачивать свой бизнес в России. Почему Украина больше не имеет к ним претензий?

    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............