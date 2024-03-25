Постпред оценил последствия возможного выхода России из ВТО

Постпред Платонов объяснил негативные последствия для России в случае выхода из ВТО

Tекст: Антон Антонов

По словам Платонова, оценка торговых аспектов гипотетического выхода из ВТО показывает, что отрицательные последствия будут преобладать над положительными. Сохраняя членство, Россия имеет возможность отстаивать свою позицию и влиять на принятие решений, отвечающих национальным интересам.

Отказ от участия в ВТО означает утрату более выгодных условий доступа к рынкам многих торговых партнеров и невозможность влиять на формирование многосторонних правил торговли, передает РИА «Новости».

Правила ВТО напрямую или через преференциальные торговые соглашения регулируют практически всю внешнюю торговлю России. При этом не со всеми партнерами у России или ЕАЭС существуют соглашения о свободной торговле. Выход из организации приведет к тому, что большинство стран не будут ограничены общими унифицированными правилами в отношении российских экспортеров.

Покинуть ВТО до лучших времен и сэкономить на взносах не составляет труда, но вернуться обратно на тех же условиях, будет практически невозможно, сказал он. Платонов выразил надежду на то, что негативного сценария развития событий удастся избежать.

Выход из ВТО может привести к исчезновению правовой определенности и предсказуемости в торговле с другими странами, негативному влиянию на развитие и наращивание отечественного экспорта, ограничению доступа российской продукции на рынки других стран, сложностям с доступом к иностранному сырью и технологиям.

Напомним, президент Владимир Путин сменил постоянного представителя страны при ВТО, назначив на эту должность Николая Платонова.