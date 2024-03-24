На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.8 комментариев
Макрон призвал Нетаньяху отказаться от военной операции в Рафахе
Макрон напомнил Нетаньяху о недопустимости насильственного перемещения населения сектора Газа
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху высказался против военной операции в Рафахе, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
Макрон выразил крайнюю озабоченность действиями израильской армии в больничном комплексе «Аш-Шифа». Он повторно заявил о несогласии с наступлением на Рафах, передает ТАСС.
Президент Франции оттметил, что принудительное перемещение людей является военным преступлением по международному праву. Макрон указал, что будущее сектора Газа возможно только в рамках будущего палестинского государства под руководством палестинской администрации. Макрон осудил «неприемлемое число погибших» в ходе израильской операции. Он призвал к немедленному и безоговорочному открытию всех наземных КПП в сектор Газа.
Париж потребовал не допустить ухудшения ситуации в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан в священный для мусульман месяц Рамадан, а также подчеркнул важность сохранения исторического статус-кво святых мест в Иерусалиме.
Макрон осудил недавние заявления Израиля о поселениях как противоречащие международному праву. Франция собирается представить в Совбез ООН проект резолюции, призывающий к немедленному прекращению огня в секторе Газа.
Напомним, Нетаньяху заявил, что ликвидация оставшихся батальонов ХАМАС в секторе Газа не представляется возможной без наземной операции в городе Рафах. По его словам, у Израиля нет другой возможности победить ХАМАС без входа в Рафах.