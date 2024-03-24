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    Офис Зеленского мешает украинцам скорбеть вместе с Россией
    МИД Польши решил потребовать объяснений у России из-за «ракетного инцидента»
    Сербский политолог: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    Медведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
    Трое подростков из «Крокуса» спасли десятки людей
    Пострадавшие в теракте в «Крокус Сити Холле» начали получать компенсации
    На здании «Крокуса» появилась проекция «Летят журавли»
    Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокус Сити Холле»
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

    0 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    58 комментариев
    24 марта 2024, 23:23 • Новости дня

    Макрон призвал Нетаньяху отказаться от военной операции в Рафахе

    Макрон напомнил Нетаньяху о недопустимости насильственного перемещения населения сектора Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху высказался против военной операции в Рафахе, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

    Макрон выразил крайнюю озабоченность действиями израильской армии в больничном комплексе «Аш-Шифа». Он повторно заявил о несогласии с наступлением на Рафах, передает ТАСС.

    Президент Франции оттметил, что принудительное перемещение людей является военным преступлением по международному праву. Макрон указал, что будущее сектора Газа возможно только в рамках будущего палестинского государства под руководством палестинской администрации. Макрон осудил «неприемлемое число погибших» в ходе израильской операции. Он призвал к немедленному и безоговорочному открытию всех наземных КПП в сектор Газа.

    Париж потребовал не допустить ухудшения ситуации в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан в священный для мусульман месяц Рамадан, а также подчеркнул важность сохранения исторического статус-кво святых мест в Иерусалиме.

    Макрон осудил недавние заявления Израиля о поселениях как противоречащие международному праву. Франция собирается представить в Совбез ООН проект резолюции, призывающий к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

    Напомним, Нетаньяху заявил, что ликвидация оставшихся батальонов ХАМАС в секторе Газа не представляется возможной без наземной операции в городе Рафах. По его словам, у Израиля нет другой возможности победить ХАМАС без входа в Рафах.

    24 марта 2024, 01:20 • Новости дня
    Террористы в «Крокусе» снимали свои зверства на видео
    Террористы в «Крокусе» снимали свои зверства на видео
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время теракта в «Крокус Сити Холле» нападавшие снимали на видео, как расстреливают посетителей концертного зала.

    На кадрах, распространенных в сети, голоса террористов изменены, а лица заретушированы.

    Судя по распространенным кадрам, один из боевиков, размахивая ножом, указывал другому, в кого стрелять. Он также добивал раненых.

    Запечатленный в ролике автомат, испачканный краской, затем был найден силовиками в концертном зале.

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Экстренные службы обнаружили под завалами концертного зала тела еще нескольких человек. В списке раненых значится 140 пострадавших.

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    24 марта 2024, 06:59 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 350 человек в результате удара российских огнеметных систем

    Группировка «Центр» уничтожила опорные пункты ВСУ огнеметными системами, потери составили до 350 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по опорным пунктам ВСУ в районах Бердычей и Семеновки, используя тяжелые огнеметные системы, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    «Тяжелыми огнеметными системами нанесено огневое поражение по четырем опорным пунктам в районах Бердычей и Семеновки», – приводит его слова RT. 

    По его словам, потери ВСУ составили до 350 человек убитыми и ранеными.

    Также были уничтожены две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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    24 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    За минувшие сутки ВСУ потеряли около 1030 солдат на Купянском, Белгородском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях, сообщили в Минобороны России.

    На Купянском направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», говорится в Telegram-канале ведомства.

    На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины. В результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО  Vampire RM-70 чешского производства, а также реактивная система залпового огня Mars производства ФРГ.

    На Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов.

    На Авдеевском направлении противник потерял до 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

    На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и противотанковая пушка «Рапира».

    На Херсонском направлении подразделения ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три автомобиля.

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    24 марта 2024, 13:48 • Новости дня
    Азаров: На Украине боятся поддерживать Россию после теракта

    Азаров: Жители Украины боятся нести цветы к посольству России в Киеве

    Азаров: На Украине боятся поддерживать Россию после теракта
    @ Evgenia Novozhenina/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Украины вместе с Россией скорбят после теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, но публично это не показывают из-за страха быть арестованными киевскими властями, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    По его словам, киевский режим ликует, поскольку горожане не несут цветы к зданию посольства России, но не потому, что они не сочувствуют, а потому, что простые украинцы так запуганы, что боятся любых проявлений поддержки России, передает РИА «Новости». Азаров добавил, что киевляне прекрасно знают, что либо на них натравят оголтелых молодчиков из нацбатов, либо обвинят в «коллаборационизме» и посадят в тюрьму.

    Ранее полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству после теракта в «Крокусе».

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    24 марта 2024, 13:16 • Новости дня
    Медведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
    Медведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Все причастные к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», независимо от страны и статуса, будут легальной целью для мести со стороны России, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    «Царствия Небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого», – написал он в своем Telegram-канале. «Все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель», – добавил он, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые попытки США оправдать Киев в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» должны рассматриваться как улика до завершения расследования.

    Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.

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    24 марта 2024, 14:59 • Новости дня
    МИД Польши решил потребовать объяснений у России из-за «ракетного инцидента»

    МИД Польши потребует объяснений у России из-за якобы нарушения пространства ракетой

    МИД Польши решил потребовать объяснений у России из-за «ракетного инцидента»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Польши заявило, что «потребует объяснений» у России после, как утверждают в Варшаве, якобы нарушения воздушного пространства республики, заявил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский.

    По его словам, Польша потребует от России объяснений «в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны», передает РИА «Новости».

    Ранее польские военные заявили, что воздушное пространство республики нарушила якобы «российская крылатая ракета».

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    24 марта 2024, 10:58 • Новости дня
    В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при ракетной атаке

    Двое пострадавших при ракетной атаки на Севастополь остаются в больнице

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два человека, получившие ранения после ночной ракетной атаки на Севастополь, остаются в больнице, их жизни ничего не угрожает, сообщили в правительстве региона.

    Как говорится в сообщении, мужчина с травмой глаза и женщина с переломом ноги остаются в больнице, еще двое пострадавших отпущены домой, передает РИА «Новости».

    Ранее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что Севастополь подвергся массированному ракетному удару со стороны Украины.

    Напомним, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что существуют все основания для признания киевского режима террористическим.

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    24 марта 2024, 03:40 • Новости дня
    Бизнесмен Сакс: Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»

    Бизнесмен Сакс заявил, что Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»

    Бизнесмен Сакс: Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Дэвид Сакс заявил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» может стоять Украина. По его мнению, США должны отказаться от поддержки Киева, если эта информация подтвердится.

    «Если за террористической атакой стояло правительство Украины, что все более вероятно, США должны отречься от нее, иначе мы станем соучастниками», – написал Сакс в субботу на своей странице в соцсети.

    Он также подчеркнул, что заявления украинских властей о непричастности к теракту «не имеют большого значения».

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина руками Запада 10 лет превращалась в центр распространения терроризма, туда пытались сбежать террористы и после теракта в «Крокус Сити Холле».

    Напомним, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен теракт. По последним данным СК, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться. Пострадали 147 человек.

    Были задержаны 11 человек, причастных к теракту, включая всех 4 непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной.

    Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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    24 марта 2024, 15:37 • Новости дня
    В Шереметьево пассажирка самолета заявила о спрятанной в рюкзаке бомбе
    В Шереметьево пассажирка самолета заявила о спрятанной в рюкзаке бомбе
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Шереметьево рейс SU1862 Москва – Ереван был задержан из-за сообщения о бомбе в ручной клади одной из пассажирок, сотрудники аэропорта вызвали полицию, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

    Как указали в пресс-службе Шереметьево, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия по проверке ручной клади пассажиров и багажного отделения. Отмечается, что речь идет о рейсе SU1862 Москва – Ереван, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что в аэропорту Шереметьево женщина, едва поднявшись на борт самолета, вылетающего в Ереван, заявила бортпроводникам, что в ее рюкзаке находится бомба. Позже стало известно, что рейс задержали.

    В ноябре полицейские задержали пьяного пассажира рейса Гуанчжоу – Москва, который устроил скандал на борту самолета, а затем стал угрожать якобы спрятанной под футболкой бомбой.

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    24 марта 2024, 12:27 • Новости дня
    Путин назвал огромной трагедией события 1999 года в Югославии
    Путин назвал огромной трагедией события 1999 года в Югославии
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    События 1999 года в Югославии, которая подверглась бомбардировкам войсками НАТО, являются огромной трагедией, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ну трагедия огромная!» – сказал Путин в документальном фильме «Белград» гендиректора Андрея Кондрашова на телеканале «Россия 1», фрагмент которого вышел в эфире программы «Вести недели», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что НАТО развязало войну в центре Европы бомбежками Югославии в 1999 году.

    Напомним, 24 марта исполняется четверть века с начала агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как бомбежками Югославии Запад изменил Россию.

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    24 марта 2024, 10:24 • Новости дня
    В Польше обвинили российскую ракету в нарушении воздушного пространства

    Польские военные: Воздушное пространство республики нарушила российская ракета

    В Польше обвинили российскую ракету в нарушении воздушного пространства
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские военные заяви ли, что воздушное пространство республики нарушила якобы «российская крылатая ракета».

    Как говорится в заявлении Оперативного командования, в 4.23 (6.23 мск) в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства было нарушено воздушное пространство Польши одной из крылатых ракет, выпущенных сегодня ночью дальней авиацией Российской Федерации, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что ракета находилась в воздушном пространстве Польши, 39 секунд, после чего покинула территорию республики.

    Никаких подтверждений этим заявлениям польская сторона не приводит.

    Ранее представитель полиции Варминско-Мазуровского воеводства в Польше Рафал Яцковский сообщил о падении неизвестного объекта на севере страны.

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    24 марта 2024, 11:17 • Новости дня
    Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта, пострадали 154 человека, сообщает Минздрав Московской области.

    Список госпитализированных размещен на сайте Минздрава Московской области. Всего в нем 154 фамилии. Как указали в ведомстве, из них 107 человек остаются на стационарном лечении в больницах Москвы и Подмосковья, 44 – на амбулаторном, а трое пострадавших уже выписаны, передает ТАСС.

    Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Экстренные службы обнаружили под завалами концертного зала тела еще нескольких человек.

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    24 марта 2024, 13:52 • Новости дня
    Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокус Сити Холле»

    Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокусе»

    Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт в комплексе «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба Рахмона.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Рахмон выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с российским народом в связи с гибелью мирных граждан в результате подлого террористического акта в «Крокусе». Он отметил, что этому преступлению нет и не может быть оправдания.

    В Кремле добавили, что в ходе беседы Путин и Рахмон уточнили, что специальные службы и профильные ведомства России и Таджикистана проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму, и эта работа будет активизирована.

    В пресс-службе лидера Таджикистана добавили, что Рахмон подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии», передает ТАСС.

    Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все причастные к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», независимо от страны и статуса, будут легальной целью для мести со стороны России.

    Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.

    Коментарии (34)
    24 марта 2024, 17:09 • Новости дня
    Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек
    Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших возросло до 137 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ.

    В сообщении говорится, что в настоящее время продолжается опознание тел погибших. Как указали в пресс-службе, на месте теракта сейчас обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети, осмотр места преступления продолжается. Отмечается, что пока опознано 62 тела, передает ТАСС.

    В СК добавили, что с места теракта изъяли два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции и свыше 500 патронов, 28 магазинов. В ведомстве подчеркнули, что при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

    В пресс-службе уточнили, что ведомство во время осмотра концертного зала не выявило заминированных тел или других следов минирования.

    В воскресенье в Москве начались процедуры опознания погибших в результате теракта в «Крокусе».

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.

    Коментарии (10)
    24 марта 2024, 10:47 • Новости дня
    Захарова: До конца следствия по теракту попытки США оправдать Украину будут уликой
    Захарова: До конца следствия по теракту попытки США оправдать Украину будут уликой
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые попытки США оправдать Киев в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» должны рассматриваться как улика до завершения расследования.

    Как указала Захарова в своем Telegram-канале, «политические элиты США за десятилетия поднаторели в умелом отвлечении внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок». Поэтому, по ее словам, необходимо считать уликой любую фразу от Вашингтона, которая оправдывает Киев, пока следствие по теракту не закончится.

    Дипломат добавила, что финансирование «террористической деятельности киевской ОПГ американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи Байдена длятся уже много лет».

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решительно осуждает теракт, произошедший в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

    Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе».

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