На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.3 комментария
На месте теракта в «Крокусе» разобрали 400 кубометров обрушившихся конструкций
Спасатели МЧС России разобрали более 400 кубометров завалов на месте теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в МЧС.
Работы ведутся в том числе с использованием робототехнических комплексов и кинологических расчетов, передает ТАСС.
Также в МЧС рассказали, что продолжает работу сводная группировка психологов министерства. На горячую линию ведомства 8-800-775-17-17 поступило более 1 600 обращений. В работах на месте задействованы более 300 человек и 154 единицы техники.
Ранее сообщалось, что тушение пожара в «Крокус Сити Холле» провели силы МЧС в количестве 477 человек и 183 единицы техники.