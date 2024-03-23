Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.12 комментариев
Генпрокуратура опровергла отсутствие разрешения на эксплуатацию «Крокус экспо»
Генеральная прокуратура опровергла появившиеся данные о том, что у выставочного центра «Крокус экспо» якобы не было разрешения на ввод в эксплуатацию.
«Сообщения о том, что здание отсутствовало на кадастровой карте Росреестра, не соответствуют действительности», – цитирует ТАСС сообщение Генпрокуратуры.
По данным надзорного ведомства, проверки пожарной безопасности в здании проводились в полном объеме.
В Главном управлении государственного строительного надзора Московской области также подтвердили, что здание «Крокус сити холла», введенное в эксплуатацию в 2009 году, на момент сдачи полностью соответствовало требованиям проекта.
«Крокус Сити Холл» – часть многофункционального комплекса «Крокус Сити», находится на 67-м км МКАД в подмосковном Красногорске.