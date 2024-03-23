Генпрокуратура опровергла отсутствие разрешения на эксплуатацию «Крокус экспо»

Светлаков рассказал об атаке на «Крокус Сити Холл»

Актер Светлаков назвал ужасом произошедшее в «Крокус Сити Холле»

Tекст: Вера Басилая

Артист находился на месте ЧП, он сообщил в своем Telegram-канале, что в порядке, и пожелал всем здоровья.

«Соболезнования всем кто пострадал… Это был ужас», – написал он.

Ранее певцы SHAMAN и Morgenshtern (признан в России иноагентом) заявили, что готовы оплатить лечение пострадавших после теракта в «Крокус Сити Холле».

В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». В результате в здании начался пожар, который осложнял работу спецназа и спасателей.

В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства.