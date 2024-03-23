Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.7 комментариев
Спасатели начали откачивать воду из затопленного рудника «Пионер» в Приамурье
Генеральный директор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть МЧС России» Николай Медведев сообщил, что на руднике «Пионер» в Приамурье сохраняется риск повторного затопления горных выработок шахты.
Он сообщил, что спасатели откачивают воду из шахты и устанавливают водоупорные перемычки. Для контроля ситуации ведется мониторинг уровней воды, передает ТАСС.
Также продолжается бурение трех скважин, сегодня планируется начать бурить четвертую. Техника продолжает раскапывать завал, чтобы добраться до шахтеров, оставшихся под землей.
Ранее в МЧС предупреждали об угрозе повторного прорыва породы на руднике.