Политолог объяснил закрытие Киевом списка «международных спонсоров войны»

Политолог Корнилов: Западные партнеры заставили Украину закрыть список «международных спонсоров войны»

Tекст: Илья Абрамов

«Раньше список «международных спонсоров войны» находился на официальном правительственном сайте, что предполагало принятие решений на уровне государства. Сейчас этот перечень перенесли на портал Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Это сделано для того, чтобы при необходимости сослаться на индивидуальную инициативу Данилова, не согласованную с Зеленским», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Похожим образом функционирует сайт «Миротворец». Известно, что его создавали под покровительством Министерства внутренних дел Украины. Этим порталом руководствовались силовые структуры страны и даже банки. Однако официально – это общественная инициатива, и власти всегда отстраняются от него, когда происходит какой-то скандал из-за очередного добавления в него кого-то», – отмечает он.

«В список спонсоров заносили те компании, которые работают с Россией. Однако туда попадали и корпорации, которые уже не сотрудничали с нашей страной. Многие из этих фирм не ведут бизнес на территории Украины, однако нахождение в реестре привело к информационному давлению на них. Отмена перечня позволит снизить напряженность и облегчить их деятельность», – подчеркивает эксперт.

«Предполагаю, что как раз таки давление компаний и связанных с ними стран побудило Украину отменить список. Вероятно, это сделали сейчас, потому что накопилась критическая масса корпораций, недовольных своим положением», – резюмировал Корнилов.

Ранее украинское правительство сообщило, что по итогам заседания приняло решение о закрытии списка компаний, объявленных «международными спонсорами войны». Перечень был создан в качестве меры давления на компании, которые продолжили работу в России после начала спецоперации. Однако легитимность и эффективность этого реестра вызывали много споров.

В Минюсте Украины указывали, что публикация такого списка без соответствующей законодательной базы является неприемлемой. Глава ведомства Денис Малюска также отмечал, что логика включения компаний в список не всегда была ясна, что вызывало нарекания со стороны международных партнеров.

В итоге после «многочисленных обращений представителей дипломатического корпуса стран-партнеров» было решено, что страницу списка на сайте Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции закроют. Однако перечень все равно разместят в разделе портала СНБО с государственным реестром санкций.

Напомним, в январе национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список «спонсоров войны» ведущего мирового производителя шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut. Кроме того, в перечень попал изготовитель товаров из морепродуктов Vici.