Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.9 комментариев
Политолог объяснил закрытие Киевом списка «международных спонсоров войны»
Политолог Корнилов: Западные партнеры заставили Украину закрыть список «международных спонсоров войны»
Украинские власти столкнулись с давлением иностранных компаний и решили закрыть список «спонсоров войны». Однако полностью от перечня они не отказались и отправили его на сайт СНБО, чтобы при необходимости отмежеваться от реестра, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее власти Украины объявили о закрытии страницы списка «международных спонсоров войны».
«Раньше список «международных спонсоров войны» находился на официальном правительственном сайте, что предполагало принятие решений на уровне государства. Сейчас этот перечень перенесли на портал Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Это сделано для того, чтобы при необходимости сослаться на индивидуальную инициативу Данилова, не согласованную с Зеленским», – сказал политолог Владимир Корнилов.
«Похожим образом функционирует сайт «Миротворец». Известно, что его создавали под покровительством Министерства внутренних дел Украины. Этим порталом руководствовались силовые структуры страны и даже банки. Однако официально – это общественная инициатива, и власти всегда отстраняются от него, когда происходит какой-то скандал из-за очередного добавления в него кого-то», – отмечает он.
«В список спонсоров заносили те компании, которые работают с Россией. Однако туда попадали и корпорации, которые уже не сотрудничали с нашей страной. Многие из этих фирм не ведут бизнес на территории Украины, однако нахождение в реестре привело к информационному давлению на них. Отмена перечня позволит снизить напряженность и облегчить их деятельность», – подчеркивает эксперт.
«Предполагаю, что как раз таки давление компаний и связанных с ними стран побудило Украину отменить список. Вероятно, это сделали сейчас, потому что накопилась критическая масса корпораций, недовольных своим положением», – резюмировал Корнилов.
Ранее украинское правительство сообщило, что по итогам заседания приняло решение о закрытии списка компаний, объявленных «международными спонсорами войны». Перечень был создан в качестве меры давления на компании, которые продолжили работу в России после начала спецоперации. Однако легитимность и эффективность этого реестра вызывали много споров.
В Минюсте Украины указывали, что публикация такого списка без соответствующей законодательной базы является неприемлемой. Глава ведомства Денис Малюска также отмечал, что логика включения компаний в список не всегда была ясна, что вызывало нарекания со стороны международных партнеров.
В итоге после «многочисленных обращений представителей дипломатического корпуса стран-партнеров» было решено, что страницу списка на сайте Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции закроют. Однако перечень все равно разместят в разделе портала СНБО с государственным реестром санкций.
Напомним, в январе национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список «спонсоров войны» ведущего мирового производителя шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut. Кроме того, в перечень попал изготовитель товаров из морепродуктов Vici.