Китай заявил о стратегическом взаимодействии «спиной к спине» с Россией

Посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил о развитии стратегического взаимодействия «спиной к спине» с Россией

Tекст: Антон Антонов

По его словам, поздравление Си Цзиньпина в адрес Владимира Путина по случаю переизбрания на пост президента России подтверждает крепкую дружбу и политическое взаимодоверие. Страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих их ключевые интересы, а стратегическое взаимодействие продолжает развиваться, передает ТАСС.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху и «переживают наилучший период за всю историю».

Дипломат отметил, что товарооборот России и Китая успешно преодолел отметку в 240 млрд долларов, а знак «Сделано в Китае» набирает популярность у россиян. Российская сельскохозяйственная продукция, морепродукты и другие товары востребованы в Китае. Развивается сотрудничество в образовании, культуре, искусстве, туризме и здравоохранении.

Напомним, Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост главы российского государства. Итоги выборов в России, по словам Си Цзиньпина, в полной мере свидетельствуют, что Путина поддерживает российский народ.