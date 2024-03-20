ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.0 комментариев
Спасатели начали бурить скважину к шахте на руднике «Пионер» в Амурской области
Спасатели начали бурить скважину к предполагаемому месту нахождения горняков в шахте на руднике «Пионер» в Амурской области, где после обрушения породы находятся горняки, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как говорится в сообщении, сегодня около 15.00 (9.00) спасатели начали бурить первую разведывательную скважину, скорость бурения составляет 100 метров в сутки, до цели специалисты дойдут за три дня, передает ТАСС.
Ранее глава МЧС Александр Куренков и амурский губернатор Василий Орлов представили доклады по обвалу на руднике «Пионер» президенту Владимиру Путину.
Напомним, СК завел дело по факту обрушения на руднике «Пионер» в Амурской области. В результате ЧП под завалами могут находиться до 15 человек.