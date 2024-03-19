Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.0 комментариев
Песков: Куренков и Орлов доложили Путину о ситуации на руднике «Пионер»
Глава МЧС Александр Куренков и амурский губернатор Василий Орлов во вторник представили доклады по обвалу на руднике «Пионер» президенту Владимиру Путину.
Путин с утра получил доклады Куренкова и Орлова по ситуации на аварийной шахте в Амурской области, сказал Песков, передает ТАСС.
Глава государства поручил принять все необходимые меры для спасения шахтеров, заблокированных там, а также меры, для оказания экстренной помощи пострадавшим.
Ранее Следственный комитет России завел дело по факту обрушения на руднике «Пионер» в Амурской области. В результате ЧП под завалами могут находиться до 15 человек.