Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
МИД: Призыв МОК бойкотировать Игры дружбы показывает, что он скатился к расизму
МИД: Призыв МОК бойкотировать Игры дружбы показывает, насколько он скатился к расизму
Призыв Международного олимпийского комитета (МОК) к странам и спортсменам отказаться от участия в Играх дружбы демонстрирует, как далеко комитет отошел от своих принципов в угоду конъюнктуре и скатился к расизму, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, заявление Международного олимпийского комитета, который прямо призвал спортсменов и государства отказаться от участия в международных соревнованиях «Всемирные игры дружбы» является абсолютно недопустимым и стоящим действительно в одном ряду с решениями, подкрепленными расовой дискриминацией, передает ТАСС.
Захарова добавила, что эти решения демонстрируют, как далеко МОК отошел от заявленных принципов в угоду политической конъюнктуре и скатился к расизму и неонацизму».
Она добавила, что решения МОК являются неприемлемыми, в России возмущены беспрецедентными дискриминационными условиями, наложенными организацией на российских спортсменов, которые выступают в так называемом нейтральном статусе и которых фактически принуждают отказаться от любой ассоциации культурой, со своим народом.
Ранее Захарова назвала призыв МОК к спортсменам и странам отказаться от участия в Играх дружбы в России показателем хамства и безысходности.