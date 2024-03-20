МИД: Призыв МОК бойкотировать Игры дружбы показывает, что он скатился к расизму

МИД: Призыв МОК бойкотировать Игры дружбы показывает, насколько он скатился к расизму

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, заявление Международного олимпийского комитета, который прямо призвал спортсменов и государства отказаться от участия в международных соревнованиях «Всемирные игры дружбы» является абсолютно недопустимым и стоящим действительно в одном ряду с решениями, подкрепленными расовой дискриминацией, передает ТАСС.

Захарова добавила, что эти решения демонстрируют, как далеко МОК отошел от заявленных принципов в угоду политической конъюнктуре и скатился к расизму и неонацизму».

Она добавила, что решения МОК являются неприемлемыми, в России возмущены беспрецедентными дискриминационными условиями, наложенными организацией на российских спортсменов, которые выступают в так называемом нейтральном статусе и которых фактически принуждают отказаться от любой ассоциации культурой, со своим народом.

Ранее Захарова назвала призыв МОК к спортсменам и странам отказаться от участия в Играх дружбы в России показателем хамства и безысходности.