Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.11 комментариев
Минобороны подтвердило уничтожение дрона ВСУ над Ленобластью
Минобороны: ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Ленинградской областью
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам в Ленинградской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны России.
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Ленинградской области, а также один дрон – над Белгородской областью, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Между тем, в оперативных службах сообщили ТАСС, что над Финским заливом были сбиты два беспилотника, они упали в воду.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал о работе ПВО в Ломоносовском районе региона. По его словам, цели были сбиты акваторией Финского залива, жертв и разрушений нет.