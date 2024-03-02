Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.0 комментариев
Армения заявила о падении военно-технического сотрудничества с Россией ниже 10%
Секретарь совбеза Армении Григорян заявил о снижении военно-технического сотрудничества с Россией с 96% до 10%
По состоянию на 2020 год 96% военно-технического сотрудничества Армении приходилось на Россию, сейчас ВТС двух стран «снизилось с 96% до менее 10%», заявил секретарь армянского совбеза Армен Григорян.
Григорян пояснил, что с начала 2021 года Армения «заключила контракты на несколько миллиардов долларов» с рядом государств, в этих контрактах «объемы России составляют менее 10%», передает РИА «Новости».
Он утверждает, что таков «выбор России» и что Армении пришлось «диверсифицировать эту сферу». «Во время встреч со стороны России прозвучала мысль, что если будут поставлять Армении оружие, то позиции Армении будут ужесточены», – сказал Григорян, заявив, что это якобы было официальное заявление, но не назвал, кто его сделал.
Григорян объявил «стратегической ошибкой» сильную зависимость республики от России с 1991 года. Он заявил, что система безопасности «не работала как в двустороннем, армяно-российском формате, так и многостороннем – в рамках ОДКБ». По его словам, «когда Россия приняла решение не помогать Армении», система безопасности Армении «полностью рухнула». После этого «Армения начала искать для себя альтернативы», заявил Григорян.
Также он заявил, что идет экономическая диверсификация – «за первые девять месяцев 2023 года ведущим инвестором в Армении стали» ОАЭ, второе место занимает Люксембург, третье – Россия. Григорян сказал, что таков «результат выбора самой России», которая «решила не осуществлять инвестиции в Армении». «Или мы можем также утверждать, что Армения открылась миру, созданы большие возможности, обеспечивается конкуренция», – сказал он.
Напомним, Армения в последнее время в целом заняла довольно конфронтационную позицию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении Договора о коллективной безопасности в отношении Армении и «заморозке» ее участия в ОДКБ.
Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал ОДКБ союзником страны и подчеркнул, что «союзник не для того, чтобы вместо тебя воевать, а чтобы в случае необходимости и при возможности помочь», но «и ты должен ему помогать, если не оружием, то голосованием на разных площадках, отношением».