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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    20 комментариев
    19 марта 2024, 19:43 • Новости дня

    МИД пообещал ответить Молдавии на высылку российского дипломата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не оставит без ответа недружественные действия Молдавии, в том числе высылку российского дипломата, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    Кишинев злоупотребляет своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны, заявила Захарова, передает ТАСС. Это ставит под сомнение способность молдавских властей играть эту роль в будущем, считает дипломат.

    «Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны», – указали в МИД.

    Ранее власти Молдавии решили выслать одного из сотрудников российского посольства в связи с работой избирательных участков в ходе выборов президента России на территории Приднестровья.

    19 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями

    Политолог Корнилов: США не слышат позицию Москвы по вопросу контроля над вооружениями

    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не раз подчеркивала готовность обсуждать вопросы контроля над вооружениями с США. Москву интересует комплексный подход, способный удовлетворить интересы всех игроков. Однако Вашингтон к такому разговору до сих пор не готов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США.

    «Когда речь идет о контроле над вооружениями, надо понимать, что вопрос касается не столько двустороннего диалога Москвы и Вашингтона, сколько всей системы безопасности. Еще в 2021 году мы озвучивали Штатам свои предложения по переустройству имеющейся картины. Однако и тогда, и сейчас мы сталкиваемся с принципиальным непониманием российской позиции», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, американцы готовы говорить лишь о частных мерах, которые при этом будут нести максимальную выгоду Белому дому. «Более того, это не первый случай, когда Штаты игнорируют комплексные предложения Москвы. Вспомним хотя бы проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, о чем говорил Владимир Путин. Инициатива остается без внимания с 2008 года», – указывает спикер.

    Политолог также обратил внимание на степень вовлечения американцев в конфликт вокруг Украины. Он заметил, что одномоментно с заявлениями США о якобы готовности вести диалог с Москвой Вашингтон продолжает видеть в Киеве инструмент давления на Россию. «Плодотворный диалог в таких обстоятельствах попросту невозможен», – указывает собеседник.

    «Для того чтобы Россия была готова начать диалог, нам необходимо понимать, что оппонент намерен нас услышать. Бессмысленно говорить о таких сложных вещах с государством, не способным даже гипотетически согласиться с предложениями Москвы», – резюмирует Корнилов.

    Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва не видит возможности для такой работы в условиях попыток западных стран нанести ей «стратегическое поражение».

    По его мнению, вопросы стратегического диалога между Россией и США не могут рассматриваться без учета общего военно-политического контекста, поэтому любое взаимодействие двух стран в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра Вашингтона и НАТО их крайне враждебного курса в отношении РФ.

    Кроме того, Полянский заметил, что для начала диалога необходима готовность Штатов вступить в комплексное обсуждение проблемы, которое бы учитывало все значимые факторы стратегической стабильности. При этом особый акцент необходимо сделать на устранение первопричин фундаментальных противоречий между двумя государствами.

    Мнение дипломата созвучно с позицией Владимира Путина, высказанной им в рамках послания Федеральному собранию. «Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги, чтобы меня все правильно поняли: в данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну и что? Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя?» – цитирует президента официальный сайт Кремля.

    «Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, на безопасность России», – заметил глава государства.

    Напомним, в феврале Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что возобновление действия соглашения возможно, если США откажутся от «враждебного курса» в отношении Москвы, писали РИА «Новости».

    Он подчеркивал, что страны продолжают периодически обмениваться «сигналами» в рамках диалога по контролю над вооружениями, однако сложившийся диалог носит ситуативный характер и касается в большей степени функционирования дипприсутствий.

    «Весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных вооружений в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США. Возникает вопрос: что именно намерены проверять там американцы? Последствия этих атак?» – также отмечал Рябков в интервью изданию «Коммерсант». Речь идет об атаке ВСУ на военный аэродром в Энгельсе, состоявшейся в декабре 2022-го. На данном объекте базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС.

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    19 марта 2024, 09:09 • Новости дня
    FT: ЕС вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии

    FT: Евросоюз вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну

    FT: ЕС вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия скоро введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну, сообщила газета Financial Times.

    По данным издания, такой шаг должен привести к увеличению цен на зерно как минимум на 50% и снизить спрос на него, передает ТАСС.

    Как утверждает FT, пошлины в размере 50% будут введены также на российские и белорусские семена масличных культур, а также на продукты их переработки.

    Ранее Европарламент не согласовал продление беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины в ЕС. Как заявил в беседе с газетой ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, Еврокомиссия может запретить ввоз зерна с Украины, но не хочет этого делать.

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    18 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    Олег Царев: Крым и Севастополь с помощью России смогли обустроить цветущий регион

    Политик Олег Царев: Решение крымчан и севастопольцев десять лет назад позволило России уверенно идти по выбранному пути

    Олег Царев: Крым и Севастополь с помощью России смогли обустроить цветущий регион
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Крымчанам было непросто – на их долю выпали водная и энергетическая блокада, логистические трудности. Но люди с помощью России справились, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. В понедельник на Красной площади проходит митинг-концерт в честь десятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

    «Крымчанам было непросто – на их долю выпали водная и энергетическая блокада, логистические трудности. Но люди с помощью России справились, население обустраивает цветущий регион», – указал Олег Царев, политик, экс-депутат Верховной рады Украины.

    «Вслед за Крымом пошел Донбасс. И сегодня я вспоминаю своих друзей, с которыми мы начинали «Русскую весну»: Александр Захарченко, Михаил Толстых, которого мы знаем как Гиви, Арсен Павлов, он же Моторола, Алексей Мозговой. Их уже нет в живых, но они все равно рядом с нами на этом празднике», – отметил собеседник.

    Царев напомнил поговорку «русские долго запрягают, но быстро едут». «Десять лет в масштабах истории – это не так много. Но с точки зрения простого человека – это длинный период. Поэтому сейчас нам стоит поторопить историю, ускорить стрелки часов. Сегодня этим занимаются наши военные в зоне СВО», – заключил он.

    Напомним, 18 марта отмечается десятая годовщина вхождения Крыма в состав России. В честь этого исторического события на Красной площади проходит митинг-концерт. Со сцены к участникам концерта обратился президент Владимир Путин. «Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», – сказал глава государства.

    Он подчеркнул, что Крым – это не только стратегически важная территория, история страны, ее традиции и гордость: «Севастопольцы, крымчане – они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи».

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как полуостров преобразился за десять лет в составе России.

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    18 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

    Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Владимиром Путиным развитие взаимовыгодного сотрудничества

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры, в ходе которых принц поздравил Путина с победой на президентских выборах и выразил готовность развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество двух стран.

    «С обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Российской Федерацией и Саудовской Аравией», – сообщает пресс-служба президента России на официальном сайте Кремля.

    Отмечается, что в ходе разговора констатирована эффективность координации двух стран в формате «ОПЕК плюс».

    Также Путин просил передать наилучшие пожелания Королю Саудовской Аравии и поздравил народ Королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан.

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    18 марта 2024, 20:30 • Новости дня
    Герой России морпех Казымов: Возвращение Крыма в Россию дало стране импульс для новых побед
    Герой России морпех Казымов: Возвращение Крыма в Россию дало стране импульс для новых побед
    @ REUTERS/Maxim Shemetov

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия стала большой семьей, где каждый готов прийти на помощь. Десять лет назад мы поддержали выбор крымчан и севастопольцев, а сегодня оказываем поддержку новым регионам и уверенно идем к победе в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД Герой России, морпех Эдуард Казымов. В понедельник на Красной площади проходит митинг-концерт, приуроченный к десятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

    «Свой выбор крымчане и севастопольцы сделали в 2014 году. И это дало нашей стране импульс для новых побед и свершений. Сейчас мы чувствуем себя как одна большая семья, готовая помочь не только полуострову, но и новым регионам, которые совсем недавно вернулись домой», – сказал Герой России Эдуард Казымов, командир десантно-штурмовой роты 40-й бригады морской пехоты.

    «Я не понаслышке знаю, что бойцы в зоне СВО убеждены в правильности решения о начале спецоперации. Они поддерживают Верховного главнокомандующего. Именно поэтому мы продолжаем свою работу и добываем очередную победу для нашей большой страны», – добавляет собеседник.

    «Что немаловажно, цели, обозначенные президентом, близки не только военным, но и абсолютному большинству сограждан. Если бы это было не так, то мы бы просто не увидели ни исторического рекорда по явке на выборах, ни столь уверенной победы Владимира Путина», – рассуждает спикер.

    «Да, сегодняшний день объединяет два знаменательных события – юбилей возвращения домой Крыма и победа нашего Верховного главнокомандующего на выборах. От этого на душе есть четкое ощущение победы и уверенности в стабильности нашего будущего», – пояснил Владислав Головин, Герой России. Ранее морпех участвовал в освобождении Мариуполя.

    «Сегодняшний праздник ярко показывает, насколько сплочен наш народ, как все мы горим одной идеей», – отметил собеседник.

    В понедельник на Красной площади стартовал митинг-концерт «Десять лет в родной гавани», посвященный десятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. К собравшимся обратился глава государства Владимир Путин. В своей речи он подчеркнул, что Крым – не только стратегически важная территория, это прежде всего люди, которые никогда не разделяли себя с Россией. Президент также подчеркнул, что путь Донбасса и Новороссии на Родину оказался трагичнее, чем у Крыма, но теперь все вместе. Свое выступление он завершил словами «Да здравствует Россия!» и спел гимн с остальными участниками митинга-концерта.

    На главной площади страны собрались десятки тысяч людей, многие держат в руках российский триколор. К гостям по видеосвязи обратились глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на самой сцене проходит выступление известных артистов.

    В числе выступающих – Николай Басков, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Полина Гагарина, Ольга Кормухина и другие. Шахматист Сергей Карякин и артист Александр Скляр прибыли на концерт прямо из освобожденной Авдеевки.

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    19 марта 2024, 00:07 • Новости дня
    ВСУ 42 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, погиб подросток

    Вооруженные силы Украины 42 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, погиб подросток, ранения получили два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 42 раза атаковали территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Отмечается, что по территории республики украинские военные выпустили 143 различных боеприпаса, передает ТАСС.

    По информации представительства, повреждены один жилой дом и городской автобус.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о гибели подростка и ранении еще двух человек.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ атаковали пассажирский автобус под Донецком. Автобус следовал по маршруту площадь Победы – Кременец – Александровка, с дрона на него был сброшен взрывоопасный предмет.

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    18 марта 2024, 20:15 • Новости дня
    Депутат: 10 лет назад в Крыму Россия расправила крылья

    Депутат Матвейчев: В 2014 году Москва ясно и четко дала понять всему миру, что возвращает полноту своего суверенитета

    Депутат: 10 лет назад в Крыму Россия расправила крылья
    @ Олег Смыслов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мы и сегодня продолжаем идти по заданному пути национального возрождения. Он будет непрост и долог. Однако радость и счастье от событий десятилетней давности придает уверенности нашему обществу, что все лучшее впереди, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. 18 марта отмечается десятая годовщина вхождения Крыма в состав России.

    «Мне удалось лично наблюдать за воссоединением Крыма с Россией. Тогда, в 2014 году, я был в составе особой группы, готовившей референдум. На участках голосования царила непередаваемая атмосфера праздника. Ветераны приходили с медалями и наградами, мужчины и женщины приводили своих детей. Сотни улыбок!» – сказал Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Даже в Бахчисарае на референдуме присутствовали представители диаспоры крымских татар. Вопреки фейкам западной пропаганды, они тоже радостно приветствовали воссоединение полуострова с Родиной. Мероприятие получилось масштабным и по-настоящему народным. Историю творили непосредственно жители республики, и это непреложный факт», – отмечает он.

    «Конечно, огромную роль в произошедшем сыграл и Владимир Путин. Он прекрасно осознавал, что решение о вхождении Крыма в состав России будет негативно воспринято Вашингтоном и Брюсселем. Однако пойти против общества президент не мог. Месяц промедления, без преувеличения, мог привести к ужасающим последствиям для полуострова», – подчеркивает собеседник.

    Он пояснил, что Крым был «на карандаше» у украинской постмайданной власти. «Однако народная воля и усилия российского лидера сделали невозможное. Тогда, в 2014 году, Москва ясно и четко дала понять всему миру, что она возвращает полноту своего суверенитета. Именно на полуострове наша страна расправила крылья», – акцентирует депутат.

    «Мы и сегодня продолжаем идти по заданному пути национального возрождения. Он будет непрост и долог: травинке достаточно нескольких дней, чтобы взойти, а мощный и сильный дуб раскидывает свои ветви в течение столетий. Однако радость и счастье от событий десятилетней давности придает уверенности нашему обществу, что все лучшее впереди», – резюмирует Матвейчев.

    18 марта отмечается десятая годовщина вхождения Крыма в состав России. В честь этого исторического события на Красной площади проходит митинг-концерт, в котором приняли участие Николай Басков, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и группа «Любэ» и многие другие.

    Также к участникам митинга-концерта обратился президент Владимир Путин. «Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником – с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», – сказал Путин. Он подчеркнул, что Крым – это не только стратегически важная территория, это не только история страны, ее традиции и гордость: «Крым – это прежде всего люди: севастопольцы, крымчане. Они – наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество, они никогда не разделяли себя с Россией. И именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи».

    Также Путин вместе с участниками и зрителями концерта спел гимн России. «Да здравствует Россия!» – заявил он после  исполнения гимна.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как полуостров преобразился за десять лет в составе России.

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    19 марта 2024, 03:35 • Новости дня
    Делегация Минкультуры прибыла в КНДР

    Делегация Минкультуры России во главе с замминистра Андреем Малышевым прибыла в КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Делегация министерства культуры России во главе с заместителем руководителя ведомства Андреем Малышевым прибыла в столицу КНДР Пхеньян, где пройдут гастроли Приморской сцены Мариинского театра.

    «Делегация Минкультуры прибыла с визитом... по приглашению министерства культуры КНДР по случаю 75-й годовщины заключения соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между КНДР и Россией», – приводит РИА «Новости» сообщение северокорейского Центрального телеграфного агентства.

    Отмечается, что в состав делегации во главе с замминистра культуры Андреем Малышевым вошла художественная труппа Приморской сцены Мариинского театра России.

    В международном аэропорту Пхеньяна делегацию встретили замминистра культуры КНДР Пак Ген Чхор, советник-посланник посольства РФ в КНДР Владимир Топеха и сотрудники посольства.

    В минкультуры КНДР устроили прием в честь российской миссии.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента России и отметил проявленное россиянами стремление к единому государству.

    Он отметил, что российский народ как внутри страны, так и за рубежом проявил «свою волю к дальнейшему укреплению социального и политического единства с вами в центре, а также к построению сильной России».

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    19 марта 2024, 15:15 • Новости дня
    МИД Молдавии не захотел видеть российскую делегацию на сессии ФАО

    Посол Васнецов: МИД Молдавии не желает видеть российскую делегацию на сессии ФАО в Кишиневе

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Молдавии заявил о нежелании видеть российскую делегацию на запланированной в Кишиневе в мае сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщил изданию Sputnik Moldova посол России в Молдавии Олег Васнецов.

    По его словам, организатор сессии (им выступает МИД Молдавии) заявил о нежелании видеть российскую делегацию, а также предложил ее участие в онлайн-режиме, передает РИА «Новости».

    Также Васнецов отметил, что этот шаг в очередной раз продемонстрировал недружественный настрой Кишинева по отношению к Москве.

    Ранее стало известно, что власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства из-за работы избирательных участков в Приднестровье. В Москве пообещали ответить на высылку дипломата.

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    19 марта 2024, 13:27 • Новости дня
    В Москве пообещали ответить на высылку дипломата по инициативе МИД Молдавии

    В МИД пообещали ответить на высылку дипломата из Молдавии

    Tекст: Александра Юдина

    Россия намерена ответить на решение властей Молдавии выслать из страны сотрудника посольства России из-за работы избирательных участков в ходе выборов президента России на территории непризнанного Приднестровья, сообщили в МИД.

    В российском дипведомстве пообещали дать соответствующий ответ, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства из-за работы избирательных участков в Приднестровье.

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    19 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью

    Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Российская ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 8.45 система ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

    Ранее сообщалось, что средства РЭБ перехватили украинский беспилотник над Воронежем.

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    19 марта 2024, 13:04 • Новости дня
    Власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства

    Власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства из-за работы избирательных участков в Приднестровье

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Молдавии решили выслать одного из сотрудников российского посольства в связи с работой избирательных участков в ходе выборов президента России на территории Приднестровья, сообщает пресс-служба МИД Республики Молдова.

    Уточняется, что российского посла в Молдавии официально уведомили о том, что сотрудника объявили персоной нон грата, он должен уехать из страны, передает ТАСС.

    Напомним, 12 марта МИД Молдавии выразил протест в связи с открытием избирательных участков к выборам президента России в непризнанном Приднестровье.

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    19 марта 2024, 12:25 • Новости дня
    Зафиксированы прилеты ракет ВСУ в школу и больницу в Белгородском регионе

    Зафиксированы прилеты ракет ВСУ в школу и больницу Грайворонского округа в Белгородском регионе

    Tекст: Александра Юдина

    В результате прилетов украинских ракет в Белгородском регионе повреждения получили помещения школы и центральной больницы в Грайворонском округе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

    По его словам, одна ракета прилетела в здание школы, другая – в здание больницы, передает ТАСС.

    Гладков отметил, что из-за обстрела ВСУ Грайворонский округ остался без электричества, так как подстанцию разбили украинские военные.

    Ранее сообщалось, что система ПВО сбила девять ракет РСЗО «Вампир» над Белгородской областью.

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    19 марта 2024, 11:05 • Новости дня
    Система ПВО сбила девять ракет РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила девять ракет реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 10.30 в небе над Белгородской областью система ПВО сбила девять реактивных снарядов.

    До этого российская ПВО уничтожила над Белгородской областью беспилотник.

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    19 марта 2024, 14:21 • Новости дня
    Глава Египта поздравил Путина с победой на выборах

    Глава Египта ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

    В заявлении, опубликованном официальным представителем ас-Сиси Ахмедом Фахми в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ), египетский лидер отметил, что победа Путина на выборах отражает доверие со стороны народа России, передает ТАСС.

    Ас-Сиси пожелал Путину «дальнейших успехов», а «российскому народу – прогресса и процветания». Он также высоко оценил отношения Каира и Москвы, отметив, что стороны продолжают совместную работу над рядом вопросов.

    Путина с победой на президентских выборах поздравляли председатель КНР Си Цзиньпин, руководители стран СНГ, глава КНДР Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси и многие другие.

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