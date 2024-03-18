Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.0 комментариев
Средства ПВО в Белгородской области перехватили более десятка ракет РСЗО
Киевский режим предпринял попытку террористической атаки с помощью РСЗО RM-70 Vampire, «Ольха» и «Град» по территории Белгородской области.
Атака была предпринята с 11.30 до 11.45 мск, дежурные средства ПВО уничтожили восемь снарядов РСЗО Vampire, два снаряда «Ольхи» и один снаряд «Града» над регионом, указало ведомство в своем Telegram-канале.
До этого утром в понедельник силы ПВО в Белгородской области перехватили и уничтожили в воздухе 10 снарядов РСЗО.