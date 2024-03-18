Силы ПВО России сбили десять снарядов Vampire ВСУ в Белгородской области

WSJ: Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины

Бывшая страна-сателлит СССР активизировала отношения с рядом поставщиков по всему миру и нашла 800 тыс. снарядов советского образца, а также 500 тыс. западного производства. Дополнительные 700 тыс. снарядов могут быть закуплены при наличии средств, пишет WSJ.

Американские журналисты полагают, что сотни тысяч снарядов позволят Украине выйти из оборонительной позиции. Сейчас украинские силы расходуют в пять раз меньше снарядов, чем Россия, из-за чего вынуждены отступать. Общая стоимость поставок составит около 3 млрд евро – небольшая сумма по сравнению с заблокированным в США пакетом помощи на 60 млрд долларов.

Инициатива Чехии стала возможна благодаря тому, что страна сосредоточилась на поиске уже существующих запасов боеприпасов, в то время как США и Европа наращивают собственное производство.

По словам чешских чиновников, их опыт работы с бывшими союзниками по соцлагерю оказался неожиданно полезным. Это позволило найти поставщиков не только среди дружественных стран, но и среди некоторых союзников России.

Операция по закупке оружия держалась в секрете и началась еще до полномасштабного конфликта России и Украины. Чешская Республика взяла на себя роль посредника, сводя страны с избыточными запасами с покупателями с Запада. Германия стала крупнейшим донором инициативы, пообещав более 500 миллионов евро. Поддержку оказали также НАТО и ЕС.

Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.