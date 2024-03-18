150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.1087 комментариев
Силы ПВО России сбили десять снарядов Vampire ВСУ в Белгородской области
Силами российской противовоздушной обороны (ПВО) пресечена попытка киевского режима совершить террористический акт на территории России.
Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью обнаружены и уничтожены в воздухе десять реактивных снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
По данным Минобороны, целью атаки являлись объекты гражданской инфраструктуры.