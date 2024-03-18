150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.6 комментариев
Рахмон по телефону поздравил Путина с победой на выборах президента России
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России, сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.
Как сообщили в пресс-службе, Рахмон пожелал «Путину новых больших успехов в государственной деятельности на благо устойчивого развития и процветания дружественной России», передает ТАСС. Также главы государств обсудили двусторонние отношения.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы российского государства
Кроме того, Путина с победой на президентских выборов поздравили папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Белоруссии Александр Лукашенко.