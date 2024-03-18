Захарова объяснила, почему Запад «бесится» из-за России

Эксперт оценил данные о закупке Чехией снарядов для Украины у союзников России

Военный эксперт Кошкин: Даже 1,5 млн снарядов для ВСУ не изменят соотношение сил на фронте

Tекст: Андрей Резчиков

«Говорить о том, что 1,5 млн снарядов для ВСУ могут изменить соотношение сил и результатов на линии боевого соприкосновения – чрезмерно амбициозно для Запада. Это скорее пиар, пропагандистские высказывания, которые должны поддержать Украину и как-то сплотить Европу», – считает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

«Любое вооружение, тем более боеприпасы – это поддержка боеготовности, потенциал, на который будут опираться ВСУ. Но этот потенциал надо грамотно использовать, – продолжил эксперт. – Практически по всей линии боевого соприкосновения Вооруженные силы России имеют преимущество, активно продвигаются вперед».

Кошкин не удивлен тому, что секретная операция чехов по закупке снарядов для Украины началась еще до начала российской спецоперации в феврале 2022 года. «ВСУ готовились к вооруженному нападению на Донбасс, а затем, как уже было озвучено, планировали начать захватывать земли на территории России», – напомнил спикер.

По мнению эксперта, информация о том, что среди поставщиков снарядов также оказались дружественные России страны, «преследует цель вызвать дополнительную неприязнь к России или внести в раскол в отношения между Москвой и ее союзниками». «Проект по скупке снарядов для Украины хотят использовать в информационном пространстве для атак на Россию и государства, которые в настоящее время поддерживают Москву и готовы выстраивать с ней отношения», – уверен Кошкин.

Собеседник не исключил, что Россия может предпринять ответные шаги в отношении тех стран, которые передавали через Чехию снаряды Украине. Ранее Эквадор ради возможности продавать бананы в России отказался от отправки своей советской техники США, которые ищут ее по всему миру для передачи ВСУ. «Российские дипломаты и военные используют любые возможности во благо нашей страны. Так что я думаю, сейчас этот вопрос стоит на повестке дня», – уверен Кошкин.

Как пишет The Wall Street Journal, Чехия тайно организовала поставки Украине 1,5 млн артиллерийских снарядов различного калибра, в том числе 800 тыс. советского образца. Прага нашла поставщиков не только среди дружественных стран, но и среди союзников России. Операция началась еще до полномасштабного конфликта России и Украины. По мнению издания, сотни тысяч снарядов позволят Украине выйти из оборонительной позиции.

Сейчас украинские силы расходуют в пять раз меньше снарядов, чем Россия, из-за чего вынуждены отступать. Президент России Владимир Путин в недавнем интервью отметил, что ВСУ за сутки выпускают около пяти тысяч боеприпасов.

По оценке НАТО, текущий уровень расходов боеприпасов выше, чем текущий уровень производства. Инициатива Чехии стала возможна благодаря тому, что страна сосредоточилась на поиске уже существующих запасов боеприпасов, в то время как США и Европа наращивают собственное производство. Дополнительные 700 тыс. снарядов могут быть закуплены Чехией для ВСУ при наличии средств.