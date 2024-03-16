Захарова назвала «слабоумием и отвагой» заявления посольства Великобритании о якобы незаконности выборов в Крыму

Tекст: Вера Басилая

Захарова в своем Telegram-канале назвала примером «слабоумия и отваги» заявления британского посольства о том, что Крым и новые регионы России принадлежат Киеву, и у России якобы нет законных оснований для проведения там выборов.

По ее словам, посла Британииза такие слова могут вызвать для профилактики в МИД России, хотя его видеть доставляет мало удовольствия российским дипломатам.

Захарова также отметила, что в МИД России истерика Лондона понятна: выборы проходят штатно как в России, так и за рубежом, несмотря на все козни Запада.

«Что кому «принадлежит», и кто с кем хочет быть, решают граждане России, а не британская слегка съехавшая корона», – подчеркнула Захарова, напомнив, что жители Крыма сделали свой выбор на референдуме 10 лет назад.

По ее словам, в Британии не могут смириться с тем, что ушли те времена, когда Лондон решал кому и что «принадлежит», поэтому и «бесятся в бессильной злобе», а посольство открыто вмешивается во внутренние дела.

В заключении Захарова посоветовала британским дипломатам заняться международно-правовым решением проблемы Мальвинских (Фолклендских) островов, а также найти Скрипалей, и показать всему миру Кейт Миддлтон, осудив фейковые фотографии монаршей особы, которую распространил Букингемский дворец.

Ранее в МИД России заявили о внимательном отслеживании вмешательства в выборы извне.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, вопрос их принадлежности закрыт навсегда.

Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Кроме того, он называл воссоединение Крыма с Россией историческим выбором.