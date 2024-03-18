150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.0 комментариев
Группировка «Центр» поразила 370 целей ВСУ за сутки
Подразделения группировки «Центр» поразили 370 целей ВСУ
Части группировки «Центр» нанесли огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ за сутки, включая три пункта управления, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
По его словам, за день подразделениями группировки нанесли огневое поражение 370 целям украинской армии, в том числе по около 50 районам скопления живой силы и техники, трем пунктам управления и 11 опорным пунктам, передает ТАСС.
Ранее подразделения группировки «Центр» на Авдеевском направлении улучшили положение в своих зонах ответственности и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Бердычами, Семеновкой и Новокалиново в ДНР.