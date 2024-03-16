Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.7 комментариев
ВС России улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении
Российские военные улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении
Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями улучшено положение по переднему краю на Южнодонецком направлении, поразили живую силу и технику 1-й бригады нацгвардии Украины, 127-й бригады теробороны около Урожайного и Ровнополя в ДНР, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что российски военные отразили атаку формирований 72-й механизированной бригады ВСУ у Владимировки в ДНР, где ВСУ потеряли 130 военнослужащих, гаубицу Д-20, а также станцию РЭБ «Буковель-AD».
Подразделений Западной группировки на Купянском направлении поразили формирования 14-й, 68-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Котляровки, Берестового в Харьковской области и Надии в ЛНР.
Также ВС России отразили две атаки штурмовых групп противника поблизости от Синьковки в Харьковской области. Потери ВСУ составили более 50 человек, две бронемашины, гаубица «Мста-Б», гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также пять орудий Д-30.
Подразделения Южной группировки на Донецком направлении поразили формирования 93-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Белогоровки в ЛНР, а также Новомихайловки, Георгиевки и Константиновки в ДНР.
Кроме того, районе Белогоровка в ЛНР российские военные отразили атаку штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Киевское командование потеряло до 260 военнослужащих, британскую гаубицу FH-70, гаубицу Д-20, а также американское орудие М119. Уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.
Подразделения группировки «Центр» на Авдеевском направлении улучшили положение в своих зонах ответственности и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 47-й, 110-й механизированных и 71-й егерской бригад ВСУ рядом с Семеновкой, Бердычами и Новокалиново в ДНР.
Также российские военные отразили три контратаки подразделений 47-й механизированной, 3-й штурмовой бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ под Новокалиново, Тоненьким и Семеновкой в ДНР.
Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, два бронетранспортера, британское самоходная артиллерийская установка АS-90 Braveheart, американская артиллерийская система М777 гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и две Д-30.
Подразделения группировки «Днепр» на Херсонском поразили формирования 121-й бригады теробороны, 2-й, 15-й и 23-й бригад нацгвардии Украины около Новопокровки в Запорожской области, Никополя в Днепропетровской области и Золотой Балки в Херсонской области. Потери противника составили более 40 военнослужащих.