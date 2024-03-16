Российские военные улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что российски военные отразили атаку формирований 72-й механизированной бригады ВСУ у Владимировки в ДНР, где ВСУ потеряли 130 военнослужащих, гаубицу Д-20, а также станцию РЭБ «Буковель-AD».

Подразделений Западной группировки на Купянском направлении поразили формирования 14-й, 68-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Котляровки, Берестового в Харьковской области и Надии в ЛНР.

Также ВС России отразили две атаки штурмовых групп противника поблизости от Синьковки в Харьковской области. Потери ВСУ составили более 50 человек, две бронемашины, гаубица «Мста-Б», гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также пять орудий Д-30.

Подразделения Южной группировки на Донецком направлении поразили формирования 93-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Белогоровки в ЛНР, а также Новомихайловки, Георгиевки и Константиновки в ДНР.

Кроме того, районе Белогоровка в ЛНР российские военные отразили атаку штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Киевское командование потеряло до 260 военнослужащих, британскую гаубицу FH-70, гаубицу Д-20, а также американское орудие М119. Уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки «Центр» на Авдеевском направлении улучшили положение в своих зонах ответственности и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 47-й, 110-й механизированных и 71-й егерской бригад ВСУ рядом с Семеновкой, Бердычами и Новокалиново в ДНР.

Также российские военные отразили три контратаки подразделений 47-й механизированной, 3-й штурмовой бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ под Новокалиново, Тоненьким и Семеновкой в ДНР.

Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, два бронетранспортера, британское самоходная артиллерийская установка АS-90 Braveheart, американская артиллерийская система М777 гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и две Д-30.

Подразделения группировки «Днепр» на Херсонском поразили формирования 121-й бригады теробороны, 2-й, 15-й и 23-й бригад нацгвардии Украины около Новопокровки в Запорожской области, Никополя в Днепропетровской области и Золотой Балки в Херсонской области. Потери противника составили более 40 военнослужащих.