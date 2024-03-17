16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
Путин заявил, что Россия должна быть еще крепче и сильнее
Россия должна быть еще крепче, сильнее, эффективнее, есть условия дальнейшего движения вперед, заявил Владимир Путин, побеждающий на выборах президента страны.
Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве.
Он поблагодарил граждан России, «которые пришли на избирательные участки и проголосовали». Путин заявил: «Мы все – одна команда», – передает ТАСС.
Результаты выборов Путин назвал свидетельством «доверия со стороны граждан страны и их надежда на то», что российская власть «все сделает так, как запланировано», передает РИА «Новости».
По его словам, малое число жалоб в избирательном штабе говорит о качестве работы. Он заявил, что ему в этот вечер очень приятно быть со своей командой и соратниками. Путин поблагодарил сотрудников своего предвыборного штаба и назвал очень важной для страны их работу: «Я вас всех хочу поблагодарить за совместную работу, это была такая масштабная, большая, очень важная – что вас агитировать, вы и сами все знаете – очень важная для страны работа, которая помогает нам консолидировать общество, показать правильность нашего выбора, к которому мы идем, правильность пути, по которому мы идем, и создать условия для дальнейшего движения вперед».
«Чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в послании (Федеральному собранию). Спасибо вам большое!» – сказал он.