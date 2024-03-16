WP: Нападения Киева усилили желание жителей Белгорода пойти на выборы президента России

Tекст: Вера Басилая

У жительницы города Яны Михичук в результате обстрела пострадало жилье, но ракетные удары ни ее, ни соседку Лолу Муслимову не напугали, обе женщины собрались идти на выборы, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Washington Post.

По словам медика из теробороны Белгорода, ракетные удары и нападения повысили его мотивацию пойти на выборы. Он заявил, что раньше не голосовал, но после атак Украины намерен сделать это из принципа.

Начальник управления по ГО и ЧС города Белгорода Николай Лебедев в интервью изданию заявил, что несмотря на неспокойную ситуацию, в городе продолжается мирная жизнь, паники нет, потому что ВС России делают большую работу для защиты населения, и люди это понимают.

Washington Post приводит мнение член горсовета Белгорода Вадима Радченко, который считает, что стратегия Украины по срыву голосования в России и разжиганию гнева привела лишь к обратному эффекту: когда россияне сталкиваются с такой террористической деятельностью, они не сдаются. Радченко отметил, что Белгород на протяжении всей истории отражал внешние нападения, в городе ощущают, что «за нами стоит целая страна».

По мнению издания, «нет никаких признаков того, что усилия (Киева) увенчались успехом».

Между тем, иностранные наблюдатели в Белгороде отмечают высокую явку избирателей на выборы президента, несмотря на обстановку. Так, наблюдатель Стефани Сарах Тогба из Кот-д'Ивуара рассказала, что выборы проходят организовано и на высоком уровне. По ее словам, на избирательных участках все оборудовано по международным стандартам, люди идут голосовать, несмотря на «непростую ситуацию».

Наблюдатель из Египта Майкл Эмад Салиб сообщил, что он в пятницу был на восьми участках в Белгороде: прекрасная организация, нарушений нигде не было обнаружено, голосование проходит свободно.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде из-за обстрелов ВСУ оказались повреждены 106 квартир.

Газета ВЗГЛЯД писала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами, а также какие цели преследовали ВСУ своими попытками прорвать границу России.