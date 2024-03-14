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    Провальная атака на Белгород и Курск рассорила украинцев и неовласовцев
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    В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

    9 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

    5 комментариев
    14 марта 2024, 21:23 • Новости дня

    Немецкий Rheinmetall определился с числом оборонных заводов на Украине

    The Guardian: Rheinmetall захотел построить четыре завода на Украине

    Немецкий Rheinmetall определился с числом оборонных заводов на Украине
    @ Marius Becker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германский оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине по меньшей мере четыре оружейных предприятия, пишет британская газета The Guardian.

    По данным The Guardian, концерн поставил перед собой цель в 2024 году нарастить объем продаж своей продукции до рекордных показателей – 10 млрд евро в стоимостном выражении, передает «Московский комсомолец».

    В феврале стало известно, что Rheinmetall планирует построить завод на Украине, на котором будут производиться артиллерийские снаряды калибра 155 мм. После этого акции концерна поднялись до рекордных 400 евро за штуку.

    14 марта 2024, 14:39 • Новости дня
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало запись объективного контроля поражения украинской техники, на которой боевики ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область.

    В ролике запечатлены удары беспилотников по технике украинских военных, он опубликован в Telegram-канале министерства обороны.

    Кроме того, ведомство опубликовало видео, в котором запечатлено, как ВСУ несут потери.

    Ранее ведомство сообщало, что в ходе ударов авиации и артиллерии по группировке украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в регион, уничтожено до 195 украинских военных.


    Также поражены пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения.

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    14 марта 2024, 19:07 • Новости дня
    СМИ узнали о планах Макрона послать войска в Одессу
    СМИ узнали о планах Макрона послать войска в Одессу
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует послать французские войска в Одессу, утверждает издание Le Monde.

    По данным газеты Le Monde, об этом французский лидер заявил в ночь на 21 февраля в Елисейском дворце после церемонии «пантеонизации» героя Франции Мисака Манушяна и его жены Мелинэ в узком кругу гостей мероприятия, передает «Коммерсант».

    «В любом случае в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу», – приводит издание слова Макрона.

    Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности отправки западных войск на Украину. Газета La Monde писала, что вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться еще летом 2023 года.

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    14 марта 2024, 08:24 • Новости дня
    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ: В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Санкт-Петербурге задержали членов ячейки «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим в РФ), курируемого Главным управлением разведки МО Украины, которые собирались отправить в зону проведения спецоперации груз с отравленной гуманитарной помощью, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В сообщении говорится, что в состав ячейки входили четверо жителей города, которые придерживаются праворадикальной идеологии. Они собирались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, которые предназначались для отправки в зону СВО в качестве гумпомощи жителям новых регионов России, передает ТАСС.

    Кроме того, задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения и транспорта, а также другой критически важной инфраструктуры. Эта информация могла использоваться для последующей организации терактов.

    Члены террористической группы задержаны. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), которая предусматривает от десяти до 20 лет лишения свободы.

    Накануне в Ростовской области задержали подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, заведено уголовное дело.

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    14 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков
    При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения в последние сутки сорвали попытку боевиков ВСУ прорваться на приграничную территорию у поселка Сподарюшино в Белгородской области, сообщило Минобороны.

    В ходе ударов авиации и артиллерии уничтожено до 195 украинских военных, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения ВСУ у Ивановки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Отражена контратака 47-й мотопехотной бригады ВСУ у Першотравневого (Харьковская область).

    Украинская сторона на этом направлении за сутки потеряла до 30 человек, танк, американскую артиллерийскую систему М777, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования ВСУ у Георгиевки, Клещеевки и Невельского в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла свыше 240 человек и три танка.

    При контрбатарейной борьбе поражены артиллерийская система М777, американская гаубица М198, британское орудие FH-70, уничтожен склад боеприпасов.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» поразила скопления живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны у Тоненького в ДНР. Отражены восемь контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад у Новгородского, Новобахмутовки, Бердычей, Семеновки и Орловки в ДНР.

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 410 человек, три бронемашины, включая БМП Bradley, гаубицу Д-30 и станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Владимировки и Старомайорского в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 125 человек, танк и две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 118-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны у Работино (Запорожская область), Высшетарасовки (Днепропетровская область) и Михайловки (Херсонская область).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 30 человек и два автомобиля.

    Средства ПВО за сутки сбили 136 украинских дронов, французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Град».

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    14 марта 2024, 11:57 • Новости дня
    Пресечена попытка украинской ДРГ войти в Курскую область

    Губернатор Старовойт: Украинская ДРГ пыталась войти в Курскую область

    Пресечена попытка украинской ДРГ войти в Курскую область
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась войти в поселок Теткино Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Глава региона написал в своем Telegram-канале, что бойцы пограничной службы ФСБ и ВС России пресекли попытку и не позволят украинским террористам сделать это в будущем.

    Ранее в четверг Минобороны сообщило о перехвате беспилотников ВСУ над Курской областью.

    Коментарии (14)
    14 марта 2024, 18:53 • Новости дня
    Ликвидирован обещавший станцевать с саблями на Мавзолее боец ВСУ
    Ликвидирован обещавший станцевать с саблями на Мавзолее боец ВСУ
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грозившего устроить танцы с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве украинского боевика Николая Томайчука с позывным «Танцор» уничтожили на украинской территории.

    О гибели Томайчука сообщил городской совет Каменец-Подольска, передает РИА «Новости».

    Томайчук руководил подразделением на северо-восточном направлении, у него имелась награда от предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного, передают «Аргументы и факты».

    До начала СВО «Танцор» работал хореографом и детским аниматором, после начала он вступил в тероборону. В одном из роликов в соцсетях он пообещал исполнить танец на Красной площади, на крыше Мавзолея.

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    14 марта 2024, 12:59 • Новости дня
    Подростка в Петербурге арестовали за работу на украинские кол-центры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители задержали несовершеннолетнего в Петербурге по подозрению в работе на мошеннические украинские кол-центры, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Подозреваемому 16 лет, правоохранители считают, что он имеет отношение к преступлению, связанному с неправомерным доступом к компьютерной информации, написала Волк в своем Telegram-канале.

    По версии следствия, подросток осуществлял техподдержку кол-центров злоумышленников. Инструкции ему передавали кураторы с Украины. Он должен был поддерживать функционирование оборудования, обеспечивающего подмену номеров при звонках из украинских кол-центров.

    Мошенники звонили с украинской территории, а потерпевшие при этом наблюдали телефонные номера российских операторов. Эту работу подросток нашел в теневом сегменте интернета.

    В Петербурге организаторы доставили юноше на съемные квартиры четыре GSM-шлюза, две тысячи сим-карт, ноутбук со специализированным ПО. Для конспирации он менял квартиры каждую неделю, не реже раза в сутки он менял сим-карты в слотах сим-банков.

    Позже удалось установить еще двух сообщников, которые также выполняли функции сисадминов и работали на схожих условиях.

    Самый взрослый из них каждые семь дней получал из Москвы около 3 тыс. сим-карт, которые распределял между соучастниками. Дела завели по статье о мошенничестве, их объединили в одно производство. Подозреваемых поместили под стражу.

    Весной 2023 года силовики пресекли деятельность в Москве мошеннических кол-центров, действовавших в интересах ВСУ.

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    14 марта 2024, 12:55 • Новости дня
    Росгвардия, ФСБ и ВС России вступили в бой с украинскими ДРГ возле Теткино в Курской области
    Росгвардия, ФСБ и ВС России вступили в бой с украинскими ДРГ возле Теткино в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Росгвардейцы и ВС России отражают атаку украинских диверсионно-разведывательных групп у населенного пункта Теткино в Курской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

    Подразделения Росгвардии отражают нападения украинских ДРГ у Теткино, они ведут бой совместно с военнослужащими ВС России и сотрудниками Пограничного управления ФСБ, сказали в ведомстве ТАСС.

    Между тем губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале предупредил местных жителей об опасности атаки беспилотников. Он отметил, что средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

    До этого в четверг Старовойт сообщал, что украинская ДРГ безуспешно попыталась войти в поселок Теткино Курской области, ее атаку отразили.

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    14 марта 2024, 07:59 • Новости дня
    В элитных подразделениях ВСУ заговорили о захвате Рады

    Бойцы элитных подразделений ВСУ при обсуждении планов свержения властей Украины заявили о необходимости захватить Раду

    В элитных подразделениях ВСУ заговорили о захвате Рады
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Недовольные политикой властей Украины бойцы элитных подразделений ВСУ, СБУ и нацбатов заявили в соцсетях о необходимости молниеносно захватить Верховную раду.

    В переписке в Telegram-канале «ParaBelum» один из участников назвал «самым главным действием, которое надо будет молниеносно провернуть», – захват Верховной рады, передает РИА «Новости».

    Другой участник чата выразил уверенность, что «когда наберется штат, пройдут подготовку бойцы, будет готова масса». Еще один участник беседы указал на необходимость заручиться «поддержкой военных». «Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется», – заявил он. С ним согласился другой участник переписки: «Тем более, когда народ видит, что у руля военные и за них идут остальные военные – они автоматически занимают нужную сторону».

    Напомним, представитель российских силовых структур рассказал, что специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу «ParaBelum», в котором состоят бойцы элитных частей ВСУ, настроенные радикально против власти. В чате состоят представители украинской морской пехоты, спецназа, разведки, спецподразделений СБУ, а также националистических батальонов. В частности, они призывают к свержению президента Украины Владимира Зеленского.

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    14 марта 2024, 10:26 • Новости дня
    ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

    Украинские военные атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

    ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС.

    В Telegram-канале станции указано, что был зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции около забора, за которым размещены баки с дизельным топливом.

    В частности, было сброшено безоболочное взрывное устройство.

    «Если бы попали в баки – это могло бы привести к печальным последствиям», – подчеркнуто в сообщении.

    Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что активность украинских беспилотников вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) значительно возросла, риск возникновения ЧП повышен.

    Коментарии (0)
    14 марта 2024, 16:35 • Новости дня
    Столтенберг признал, что Киев наносил удары по ЧФ России ракетами НАТО

    Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Киев наносил удары по Черноморскому флоту России ракетами НАТО

    Столтенберг признал, что Киев наносил удары по ЧФ России ракетами НАТО
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Удары Украины по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет украинского конфликта наносились ракетами, поставленными НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    По его словам, «удары Украины по кораблям Черноморского флота России» наносились «ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами НАТО», передает ТАСС.

    При этом Столтенберг отметил, что это «подтверждает важность увеличения поставок ракет» Киеву. Кроме того, генсек НАТО добавил, что НАТО не видит прямой военной угрозы своим странам со стороны России, включая Финляндию.

    До этого Столтенберг заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО.

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    14 марта 2024, 02:18 • Новости дня
    Партия Зеленского согласовала проект закона о мобилизации на Украине

    Партия Зеленского согласовала окончательную версию законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине

    Партия Зеленского согласовала проект закона о мобилизации на Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Окончательная версия законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине согласована представителями правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде, сообщают украинские СМИ со ссылкой на высокопоставленных членов фракции.

    Украинские СМИ пишут, что за согласованную версию «готова проголосовать коалиция». Сообщается, что проект закона внесут на рассмотрение «в ближайшие дни». Окончательно его могут принять «на ближайшем сессионном заседании». «Готовы принять в целом», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Напомним, прежние попытки принять скандальный законопроект об усиленной мобилизации провалились. Высказывалось предположение, что данный вопрос стал для президента Украины Владимира Зеленского способом снизить популярность Валерия Залужного, занимавшего пост главкома ВСУ.

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    14 марта 2024, 14:35 • Новости дня
    Столтенберг заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны НАТО предоставили Украине 99% всей военной помощи, но Киеву необходимы еще снаряды, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Он отметил, что новые поставки нужны прямо сейчас, так как «каждый день задержки отразится на поле боя», передает ТАСС.

    Столтенберг добавил, что расположенные в Европе страны НАТО и Канада в 2024 году инвестируют в оборону 470 млрд долларов, что составит 2% от их суммарного ВВП.

    Ранее премьеры Эстонии и Латвии не исключили отправки войск на Украину.

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    14 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Бундестаг отклонил резолюцию о поставках ракет Taurus Украине
    Бундестаг отклонил резолюцию о поставках ракет Taurus Украине
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большинство депутатов Бундестага проголосовали против очередной резолюции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, предлагавшего отправить Украине ракеты Taurus, следует из трансляции заседания, которую ведут местные телеканалы.

    За то, чтобы отклонить резолюцию, выступили 495 депутатов из 690, против – 190, пять депутатов воздержались, передает ТАСС.

    Ранее оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

    Коментарии (5)
    14 марта 2024, 01:50 • Новости дня
    Премьеры Эстонии и Латвии не исключили отправки войск на Украину

    Премьеры Эстонии и Латвии Каллас и Силиня не стали отвергать возможность отправки войск на Украину

    Премьеры Эстонии и Латвии не исключили отправки войск на Украину
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не стала прямо отвечать на вопрос депутатов парламента страны о возможной отправке войск на Украину. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что политикам стран НАТО нужно обсудить этот вопрос с военными.

    Когда Каллас был задан вопрос о том, собирается ли ее правительство отправлять эстонских военнослужащих на Украину, она указала, что для этого требуется мандат Рийгикогу, поэтому депутаты парламента «сами смогут решить этот вопрос», передает ТАСС со ссылкой на ERR.

    «Я не могу это решить одна. Этот вопрос никак не пройдет мимо вас», – сказала глава правительства, добавив, что рассматривает Россию как «прямую угрозу» для Эстонии.

    Силиня в Вашингтоне также высказалась о возможной отправке военных стран НАТО на Украину. Она подчеркнула, что некоторые процедуры альянса «в первую очередь связаны не с политиками, а с военными». По ее мнению, требуется «аналитика военных, действительно ли поможет Украине в ее конкретной ситуации» отправка сил НАТО.

    Напомним, Россия запретила въезд премьерам Латвии и Эстонии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона об обсуждении отправки солдат стран Запада на Украину, с сожалением признал, что это возможно.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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