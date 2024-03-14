Путин обсудил с главой Якутии наиболее важные направления развития региона

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы договаривались увидеться, я хотел с вами переговорить в этой связи», – сказал глава государства. «Такая поездка рабочая готовится в республику, но хотел бы с вами переговорить на предмет того, чтобы определить наиболее важные с точки зрения развития республики направления, и для того, чтобы коллеги здесь в Москве, в центре, могли подготовиться к этому обсуждению», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

Президент уточнил, что такой разговор позволит сосредоточить внимание предстоящей рабочей встречи на объектах, которые руководство региона считает наиболее важными для развития Якутии. Путин попросил Николаева перечислить наиболее существенные вопросы и проблемные точки для того, чтобы «обсуждение всех этих проблем было предметным и принесло бы конкретные результаты».

Опережая ответ главы региона, Путин заметил, что ему известно о старой проблеме строительства моста. «Я знаю, что есть вопросы в сфере здравоохранения, имею в виду строительство соответствующих объектов и некоторые другие вопросы. На чем, вы полагаете, нужно было бы сосредоточить внимание в ходе этой поездки и в ходе нашей с вами встречи?» – спросил российский лидер.

Путин планировал поездку в Якутию в январе во время посещения сразу нескольких регионов Дальнего Востока. Однако ее пришлось отменить из-за нелетной погоды. В самом начале разговора президент поинтересовался, смягчились ли погодные условия. «Зима заканчивается, погода наконец теплеет. По нашим понятиям уже тепло», – рассказал Николаев. «Ну сколько это по вашим понятиям?» – переспросил Путин. «Ночью – минус 30, днем – минус 15», – ответил глава Якутии.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что общественность своевременно узнает о том, когда Путин посетит Якутию.

Ранее российский лидер заявил, что Якутия и ее столица город Якутск активно развиваются, что делает необходимым строительство моста через Лену.